Am Flughafen Zürich sind Flüge ausgefallen. Und in Schaffhausen kamen Salzwagen wegen des Eisregens von der Strasse ab.

Die prekären Strassenverhältnisse haben den Verkehr in der Schweiz in Mitleidenschaft gezogen. So kam es vor allem in den nördlicheren Kantonen zu mehreren Unfällen. Grund dafür war Regen, der wegen der tiefen Temperaturen in der Nacht und am frühen Vormittag gefror und so zu glatten Fahrbahnen führte.

Salzwagen kamen von der Strasse ab

Aufsehenerregend war etwa die Situation im Kanton Schaffhausen. Dort kamen zwei Salzwagen von der Strasse ab und blieben stecken. Als Folge mussten mehrere Strassen gesperrt werden, die nicht gesalzen werden konnten.

Legende: Im Kanton Schaffhausen wurden wegen des Eisregens mehrere Unfälle registriert, zum Beispiel in der Region Thayngen. zvg/BRK News

Glücklicherweise sei aber nicht ganz so viel passiert, wie man aufgrund der prekären Strassenverhältnisse hätte erwarten können, sagt Katarina Carnevale von der Schaffhauser Polizei. «Wir haben mehrere Meldungen zu Unfällen erhalten, die sich ereignet haben. Allesamt aber mit Blechschaden, es gab keine Verletzten.»

Rund ein halbes Dutzend Unfälle zählte die Schaffhauser Polizei. Darunter auch Lastwagen, die aufgrund der rutschigen Verhältnisse von der Strasse abkamen und nicht mehr weiterfahren konnten.

Auch in den Kantonen Thurgau und Solothurn blieb die Situation ruhiger als befürchtet. Die Kantonspolizeien registrierten dort je zwei Unfälle, Verletzte gab es keine.

Legende: Der Lenker des Unfallwagens verletzte sich glücklicherweise nur leicht, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. zvg/Kantonspolizei Aargau

Vermehrt gefordert hingegen waren die Einsatzkräfte im Kanton Aargau. Dort ereigneten sich in der Nacht 15 Vorfälle, wie die Kantonspolizei mitteilt. In den meisten Fällen blieb es beim Sachschaden.

Glück im Unglück hatte ein 43-jähriger Mann in der Region Bad Zurzach. Nachdem sein Wagen von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden war, verlor er die Kontrolle. Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen.

Glücklicherweise wurde der Lenker des Unfallwagens beim Vorfall nur leicht verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei weiter schreibt. Der Lenker des anderen Fahrzeugs entfernte sich einfach von der Unfallstelle.

Lieferwagen und Forchbahn kollidieren

Rund zehn Einsätze verzeichnete Schutz und Rettung Zürich, unter anderem in den Kantonen Zürich, Schwyz und Zug. «Dazu gehören Stürze von Fussgängern oder Velofahrerinnen», sagt Mediensprecherin Julia Graf.

In der Stadt Zürich war die Forchbahn von einem Unfall betroffen. Ein Lieferwagen kollidierte dort mit der Schmalspurbahn, die jeden Tag tausende Pendlerinnen und Pendler von den Höhenzügen des Pfannenstiels in die Zürcher Innenstadt bringt. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, sei der Unfall wohl auf unaufmerksames Abbiegen zurückzuführen. Die beiden Personen im Lieferwagen wurden verletzt und ins Spital gebracht. Der Unfall führte zusätzlich zu Behinderungen im morgendlichen Pendlerverkehr.

Betrieb am Flughafen weitgehend normal

Am Flughafen Zürich mussten derweil die Pisten in der Nacht vom Eis befreit werden, wie Mediensprecherin Bettina Kunz auf Anfrage sagt. Und: «Die Flugzeuge müssen vor dem Start enteist werden. Dies kann teilweise zu Verspätungen führen.» Einzelne Flüge in Richtung Deutschland wurden jedoch annulliert, dort stellt der Eisregen eine grosse Herausforderung dar.