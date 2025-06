In der Stadt St. Gallen haben am Samstag gegen 2000 Personen an der Kundgebung zum Frauenstreik teilgenommen. Vor dem Zug durch die Innenstadt protestierten die Teilnehmenden mit einem gellenden Wutschrei gegen Femizide. In der Schweiz habe es in diesem Jahr bereits 15 Femizide gegeben, sagte eine Sprecherin vor der Kundgebung. Die Teilnehmenden reagierten mit einem gellenden Schrei gegen die Gewalttaten an Frauen. Auf Schildern stand etwa «Stopp Femizide», «Freiheit, Gleichheit, tschüss Patriarchat» oder «Omas gegen Rechts».

An der Spitze der Kundgebung hiess es auf einem Transparent «Bis echte Gleichstellung Realität ist, streiken wir». Um 16 Uhr startete der stetig grösser werdende Demonstrationszug vom Kornhaushausplatz durch die Altstadt bis zur Grabenhalle. Dort folgten Reden und später das Fest. Weitere Kundgebungen zum Frauenstreik in der Ostschweiz fanden in Frauenfeld und Kreuzlingen statt.