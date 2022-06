«Frau von Bersets Truppe plattgewalzt», titelte die «Weltwoche» im November 2020. Das Blatt enthüllte, dass Bundesrat Alain Berset ein Jahr zuvor von einer ehemaligen Geliebten erpresst worden war.

Ein Jahr später wurde diese verurteilt. Der Vorwurf der «Weltwoche»: Das Departement Berset habe Bundesbeamte missbraucht und Steuergelder verschleudert, um die Erpresserin unter Druck zu setzen.

Neun Monate lang haben die Geschäftsprüfungskommissionen GPK von National- und Ständerat die Angelegenheit nun untersucht. Ihr Fazit: Alles lief rechtmässig und korrekt ab. Es könne keine Rede davon sein, dass die Erpresserin von der Polizei härter angefasst worden wäre als üblich.

Vielmehr sei sie von einer Polizistin und zwei Polizisten in Zivil vor ihrem Haus angehalten worden. Zwar sei auch die Spezial-Einsatztruppe «Tigris» vor Ort gewesen, aber «unsichtbar im Hintergrund», erklärt Matthias Michel (FDP), Präsident der GPK des Ständerats. Alles sei «verhältnismässig» abgelaufen.

Ungereimtheiten gibt es in einem einzigen Punkt: Die beiden GPK stützen sich dabei auf Abklärungen der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft, kurz AB-BA. Diese stellt fest, dass es unüblich, ja sogar «problematisch» sei, in einem Strafbefehl den Namen der Täterin zu schwärzen, damit er nicht bekannt wird, wie dies im vorliegenden Fall geschehen war.

Das verstosse gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die verlange, dass Strafverfahren grundsätzlich öffentlich seien. Überhaupt erscheinen der AB-BA die auffällig vielen schwarzen Stellen im Strafbefehl zur Berset-Erpressung «extensiv und unnötig».

Die Angelegenheit ist mit dem positiven Bericht der GPK aber nicht erledigt. Der «Tages-Anzeiger» berichtet heute über eine angebliche «Löschaktion» von E-Mails im Departement von Bundesrat Berset.