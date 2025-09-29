Mitte Juli ging ein grosser Felsblock auf die Passstrasse am Brünig nieder. Nun wird die Felswand gesichert.

So wird am Brünig gesprengt und die Passstrasse sicher gemacht

Dreimal ertönt ein Warnsignal, dann knallt es laut. Immer und immer wieder. Mehrere Sprengungen pro Tag gibt es. Auf diese Weise wird die Felswand entlang der Passstrasse beim Brünig zwischen den Kantonen Bern und Obwalden abgetragen. Langsam aber stetig, zwei Drittel sind schon weg.

Mit diesen kleineren Sprengungen wird sichergestellt, dass nicht der ganze Hang herunterrutscht. Schliesslich ist die Strasse immer noch einspurig befahrbar. Der Verkehr zwischen dem Berner Oberland und der Zentralschweiz wird mit Lichtsignalen geregelt. Teilweise kommt es zu längeren Wartezeiten auf dieser wichtigen Strecke für den Tourismus.

So geht die Baustelle vorwärts

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Hinter einer grossen Holzwand befindet sich die Baustelle. Die Wand schützt die Strasse. Bildquelle: SRF/Thomas Pressmann. 1 / 8 Legende: Hinter einer grossen Holzwand befindet sich die Baustelle. Die Wand schützt die Strasse. SRF/Thomas Pressmann

Bild 2 von 8. Nicht nur die Holzwand wurde extra gebaut, sondern auch eine kleine Zufahrtsstrasse brauchte es für die Baustelle. Bildquelle: SRF/Thomas Pressmann. 2 / 8 Legende: Nicht nur die Holzwand wurde extra gebaut, sondern auch eine kleine Zufahrtsstrasse brauchte es für die Baustelle. SRF/Thomas Pressmann

Bild 3 von 8. Hinter der Wand wird der instabile Fels abgetragen. Bildquelle: SRF/Thomas Pressmann. 3 / 8 Legende: Hinter der Wand wird der instabile Fels abgetragen. SRF/Thomas Pressmann

Bild 4 von 8. Immer wieder wird gesprengt. Hier bereiten Bauarbeiter die Sprengung vor. Bildquelle: SRF/Thomas Pressmann. 4 / 8 Legende: Immer wieder wird gesprengt. Hier bereiten Bauarbeiter die Sprengung vor. SRF/Thomas Pressmann

Bild 5 von 8. Bevor die Sprengung durchgeführt wird, deckt ein Bagger den Fels mit einer Plastikplane zu – wegen der Sicherheit. So soll das Herumfliegen von Gestein verhindert werden. Bildquelle: SRF/Thomas Pressmann. 5 / 8 Legende: Bevor die Sprengung durchgeführt wird, deckt ein Bagger den Fels mit einer Plastikplane zu – wegen der Sicherheit. So soll das Herumfliegen von Gestein verhindert werden. SRF/Thomas Pressmann

Bild 6 von 8. Zum Teil wir der Fels auch mit Spritzbeton gesichert. Bildquelle: SRF/Thomas Pressmann. 6 / 8 Legende: Zum Teil wir der Fels auch mit Spritzbeton gesichert. SRF/Thomas Pressmann

Bild 7 von 8. Schon seit dem Sommer wird der Verkehr nur einspurig geführt. Bildquelle: SRF/Thomas Pressmann. 7 / 8 Legende: Schon seit dem Sommer wird der Verkehr nur einspurig geführt. SRF/Thomas Pressmann

Bild 8 von 8. Das sorgt vor allem am Wochenende für lange Staus. Es gab Wartezeiten von bis zu einer Stunde. Bildquelle: SRF/Thomas Pressmann. 8 / 8 Legende: Das sorgt vor allem am Wochenende für lange Staus. Es gab Wartezeiten von bis zu einer Stunde. SRF/Thomas Pressmann Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Strasse ist mit einer Schutzwand aus Holz und Metall von der Baustelle getrennt. Sie ist 100 Meter lang, teilweise bis zu 15 Metern hoch und schützt die Autos, Motorräder und Lastwagen vor herunterrollenden Steinen. «Die Strasse darf zu keinem Zeitpunkt gefährdet sein, das ist unsere tägliche Herausforderung, denn wir arbeiten gleich daneben», sagt Ruedi Degelo, Leiter der Baustelle.

Steinschlag am Brünig – schon länger ein Thema Box aufklappen Box zuklappen Seit über 20 Jahren ist Steinschlag am Brünig aktuell. Aber erst, nachdem Mitte Juli ein 2.5 Tonnen schwerer Felsblock auf die Passstrasse niedergegangen ist, wurden die Bauarbeiten in Angriff genommen. Zu spät? Gaudenz Oetterli, Mediensprecher beim Bundesamt für Strassen Astra verneint: «Wir wussten, dass die Wand eine Gefahr birgt. Aber wir hatten vorher keine konkreten Anzeichen, dass der Verkehr gefährdet ist.» Denn die jetzigen Bauarbeiten seien ein grosser Einschnitt in die Natur, so Oetterli. Das mache man nicht ohne Grund. Ausserdem habe sich der Verkehr über den Brünig in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Deshalb sei die Wahrscheinlichkeit grösser geworden, dass ein Auto von einem Stein getroffen werde. Neu auch im Sommer Normalerweise sei die Gefahr von Steinschlag im Frühling, wenn der Schnee schmilzt, am grössten, sagt der Geologe Markus Liniger. Aber in letzter Zeit beobachte er immer mehr Steinschlag auch im Sommer. «In einem heissen Sommer dehnt sich der Felsen aus. Wenn es dann gewittert, zieht er sich schnell zusammen, so kann es zu Blockstürzen kommen.» Was das für die Strassen im Alpenraum bedeutet, kann der Geologe nicht sagen: «Wir haben die Felswand am Brünig im Frühling angeschaut und hatten keinerlei Hinweis darauf, dass ein solcher Felsbrocken auf die Strasse fallen könnte.» Gerade im Alpenraum bleibe eine gewisse Unsicherheit.

Ziel der Bauarbeiten ist es, einen grossen Teil des Felsen abzutragen und Terrassen zu errichten – damit Steine, die herunterfallen, dort liegen bleiben können und nicht auf die Strasse donnern. An einigen Stellen, an denen es viel loses Gestein hat, wird der Hang zusätzlich mit Beton gesichert. «Damit wird der Hang permanent versiegelt, das sollte dann 80 Jahre oder länger halten», so der Leiter der Baustelle.

Die Baustelle entlang der Brünig-Passstrasse dauert voraussichtlich bis Ende November und kostet rund 6 Millionen Franken. 1500 Lastwagen bringen das gesprengte Material zu Baustellen in der Region, damit es dort verarbeitet werden kann.