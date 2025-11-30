Die Co-Präsidentin der SP Schweiz, Mattea Meyer, legt wegen Erschöpfung eine politische Pause ein.

Sie wird nicht an der Wintersession teilnehmen und bittet um Ruhe, um sich zu erholen.

In den letzten Tagen habe sie realisiert, dass sie rechtzeitig die Notbremse ziehen müsse, erklärt die Nationalrätin in einer Mitteilung auf Instagram. «Nur so kann ich weiterhin das tun, was ich so liebe – Nationalrätin und Co-Präsidentin der SP Schweiz sein.»

Dieser Schritt sei ihr sehr schwer gefallen, aber sie werde ab sofort eine Pause machen und deshalb auch nicht an der Wintersession teilnehmen, die am Montag beginnt. Die 38-Jährige bitte um «Ruhe und Zeit», um sich in ihrem privaten Umfeld zu erholen.

Gleichzeitig betont Meyer, dass die SP während ihrer Abwesenheit auf ein starkes Team zählen könne. Sie freue sich, danach wieder für eine soziale Schweiz einzusetzen. Wann dies sein wird, wird aus dem Post nicht ersichtlich.

Legende: SP-Co Präsidentin Mattea Meyer nimmt eine Auszeit und wird nicht an der Wintersession teilnehmen. Keystone/Anthony Anex

Meyer ist seit 2020 mit Cédric Wermuth Co-Präsidentin der SP Schweiz. Der SP-Co-Präsident kommentiert den Post, wie zahlreiche weitere Follower, mit einem Herz.