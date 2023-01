Im Gegensatz zu Nidwalden ist das Vermögen der Freiburgerinnen und Freiburger deutlich tiefer – jede steuerpflichtige Person besitzt im Schnitt rund 175'000 Franken.

Dieser grosse Unterschied zu anderen Kantonen überrascht in Freiburg nicht: «Die Industrialisierung hat in Freiburg viel später stattgefunden als in anderen Kantonen, deshalb haben wir in Freiburg weniger reiche Leute», erklärt Alain Mauron, Vorsteher der Freiburger Steuerverwaltung.

Zudem spiele die Altersstruktur eine wichtige Rolle. Erhebungen des Bundesamts für Statistik zeigen, dass in Freiburg besonders viele junge Leute leben. «Diese Leute sind noch am Studieren oder in der Lehre und sind entsprechend nicht die reichsten Leute», so Mauron. Sorgen mache sich der Kanton deswegen keine. Als wichtiger erachtet Mauron die Arbeitslosenquote, die Art der Arbeitsplätze oder der Ausbildungsstand der Bevölkerung. Und da sei Freiburg gut aufgestellt: «Der Kanton Freiburg ist dynamisch und in einer positiven Phase.»