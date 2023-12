In Rheinfelden sind rund 4000 Kundinnen und Kunden ohne Internet-, Radio-, Fernseh- oder Telefonverbindung.

Zum dritten Mal wurden in Rheinfelden (AG) innert Wochenfrist Glasfaserkabel durchschnitten.

Nach Vorfällen am 23. und 26. Dezember wurden die frisch reparierten Kabel am 28. Dezember an zwei Standorten in Rheinfelden abermals durchtrennt.

Die Polizei fahndet nach der Täterschaft und die Betreiberfirma ist schockiert.

Legende: Die durchtrennten Kabel nach Weihnachten. zvg/ImproWare AG

Glasfaserkabel können eine grosse Menge an Daten transportieren. Deshalb werden immer mehr davon in der Schweiz verlegt.

Die Kabel in Rheinfelden wurden am 23. Dezember kurz vor Mitternacht durchgeschnitten. Am 26. Dezember wurden an einem zweiten Standort in Rheinfelden Glasfaserkabel durchtrennt. In Riehen wurden am 25. Dezember vor 23 Uhr ebenfalls Glasfaserkabel mit brennenden Gegenständen zerstört.

Erneute Sabotage

Nachdem bis am Mittwochnachmittag alle Schäden behoben worden waren, folgte in der Nacht auf Donnerstag gegen 00.30 Uhr erneut eine Sabotage. Die Kabel wurden an beiden Standorten in Rheinfelden erneut zerstört. Unterdessen seien rund 4000 Kabelnetzkunden von den Ausfällen betroffen, meldet die Betreiberfirma ImproWare AG. Die Glasfaserkabel gehören der Gemeinde und werden jetzt erneut repariert.

Glasfaserkabel – für mehr Daten Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Bund fördert den Ausbau von Glasfasernetzen. So soll die Herausforderung der Informationsgesellschaft von morgen angegangen werden, schreibt er auf seiner Website. Keystone/Carlo Reguzzi Schon beim ersten Vorfall in Rheinfelden wurden mehrere Glasfaserbündel zerstört. Pro Bündel sind es bis zu 288 Glasfasern, sagt die Betreiberfirma ImproWare AG. Sie bietet das Produkt breitband.ch an. Glasfaserkabel setzen sich aus vielen einzelnen Glasfasern zusammen, die aus Quarzglas bestehen und einen Lichtwellenleiter (LWL) bilden, erklärt zum Beispiel die Deutsche Telekom die Technologie. Diese Art von Kabel kann enorme Mengen an Daten übertragen. Die alten Technologien (Kupfer und Koax) stossen an ihre technischen Grenzen. Deshalb werden vermehrt Glasfaserkabel in der Schweiz verlegt.

Die Betreiberfirma ist schockiert: «Wir waren froh, dass wir die Schäden in den letzten Tagen reparieren konnten. Ich bin sprachlos», sagt Sascha Gloor, Geschäftsführer der ImproWare AG, gegenüber SRF. Gloor arbeitet seit 30 Jahren auf dem Gebiet. Er habe einen solchen Vorfall in all den Jahren zum ersten Mal Mitte 2023 in Rheinfelden erlebt, und jetzt erneut. Ansonsten sei so etwas nie passiert.

Kriminelle Energie nötig

Die Polizei ermittelt, bestätigte Kantonspolizei-Mediensprecher Adrian Bieri bereits am Mittwoch: «Die Täterschaft hat die Glasfaserleitung mit einem Bolzenschneider durchtrennt, das ist kein Lausbubenstreich.»

Auch nach den neusten Vorfällen in Rheinfelden sei die Polizei involviert und fahnde nach der Täterschaft, schreibt die Betreiberfirma ImproWare weiter.

Legende: Die erneut zerschnittenen Kabel in Rheinfelden. Rund 4000 Kabelnetzkunden seien betroffen, sagt die Betreiberfirma. zvg/ImproWare AG

Man brauche kriminelle Energie, um die Kabel zu zerstören, sagt auch Sascha Gloor, Geschäftsführer der ImproWare AG. Man müsse für die Sabotage Schächte anheben und Verschalungen und Schrauben lösen. Nur so erhalte man Zugriff zu den Kabeln.

Verschiedene Firmen versuchen nun, die Schäden möglichst rasch zu beheben. Das Motiv sei nicht klar, heisst es bei ImproWare. Die Polizei habe Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen.

Einzelfall oder gefährdetes Netz?

Swisscom-Sprecher Sepp Huber spricht von einem Einzelfall. Die Swisscom habe in den vergangenen Jahren keine ähnlichen Vorfälle wie in Rheinfelden erlebt, so Huber. Grundsätzlich seien die Netze sicher. Die Glasfasernetze im Boden seien nicht frei zugänglich. Auch die Zentralen seien sehr gut geschützt.

Einzig die Schächte in den Quartieren seien zugänglich, aber dafür benötige man spezielles Werkzeug, so Huber gegenüber SRF: «Da muss man schon sehr gezielt vorgehen».