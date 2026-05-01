Vorwürfe gegen zwei Bundesrichter werfen erneut Fragen zu Sanktionsmöglichkeiten für Richterinnen und Richter auf.

Eine Bundesrichterin und ein Bundesrichter sollen verbotenerweise eine Liebesbeziehung geführt haben. Das hat die «Weltwoche» berichtet. Das Bundesgericht hat auf Anfrage eingeräumt, dass zwischen den beiden Richtern «bis vor Kurzem während einer gewissen Dauer eine Beziehung bestanden hat».

Bundesgericht mit weiterer Stellungnahme Box aufklappen Box zuklappen Das Bundesgericht hält ergänzend zu seiner ersten Stellungnahme fest, dass die beiden betroffenen Gerichtsmitglieder gemäss ihren Angaben ihre Beziehung erst nach dem Ende ihres Mandats in der Verwaltungskommission begonnen und bereits vor dem Erscheinen des fraglichen Artikels beendet haben.

Was den konkreten Fall betrifft, können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Weitere Schritte laufen Unabhängig von möglichen Entwicklungen im konkreten Fall hat die Verwaltungskommission des Bundesgerichts folgenden Beschluss gefasst: Sie nimmt das Bekanntwerden der vorübergehenden Beziehung zwischen zwei Gerichtsmitgliedern zum Anlass, sich institutionell vertieft mit den Fragen zu befassen, die sich daraus ergeben. Das Bundesgericht kennt seit 2019 die vom Gesamtgericht (Versammlung aller ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter) verabschiedeten «Gepflogenheiten der Richter und Richterinnen». Die Verwaltungskommission wird für eine nächste Sitzung des Gesamtgerichts traktandieren, eine Ergänzung der «Gepflogenheiten» um Verhaltenserwartungen im Falle einer Beziehung zwischen zwei Gerichtsmitgliedern zu behandeln.

Offen bleibt zum jetzigen Zeitpunkt, ob sie damit das Bundesgerichtsgesetz verletzt haben. Dieses schreibt vor, dass zwei Bundesrichter nicht verheiratet sein oder in einer «dauernden Lebensgemeinschaft» leben dürfen.

Doch selbst wenn das Gesetz verletzt worden wäre, könnten fehlbare Bundesrichterinnen und Bundesrichter nur zum Ende der sechsjährigen Amtszeit sanktioniert werden.

Es braucht Möglichkeiten, gegen fehlbare Richter vorzugehen.

Das Parlament hat die Möglichkeit, bisherige Bundesrichter nicht mehr wieder zu wählen. Weder das Parlament noch das Bundesgerichtspräsidium können Richter innerhalb der Amtszeit zur Rechenschaft ziehen.

Korrektur mit Disziplinarsystem

Nationalratsmitglieder von links bis rechts sehen politischen Handlungsbedarf. «Ich bin überzeugt davon, dass es hier eine Korrektur braucht. Es braucht Möglichkeiten, gegen fehlbare Richter vorzugehen», sagt etwa SVP-Nationalrat Pascal Schmid.

Dabei geht es für Schmid auch um das Ansehen der Justiz. «Wir erwarten von allen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, dass sie sich an die Gesetze halten. Für unsere höchsten Richterinnen und Richter gelten auch höchste Massstäbe. Da können und müssen wir erwarten, dass sie sich an Gesetze halten.» Andernfalls brauche es Konsequenzen.

Solche Fälle beschleunigen natürlich die politischen Prozesse.

Im Parlament ist bereits ein Vorstoss hängig, der ein Disziplinarsystem verlangt, das auch für das Bundesgericht gilt. Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht und am Bundesstrafgericht können heute abberufen werden, am Bundesgericht aber nicht.

Gewisse Kantone kennen Justizaufsicht

Für Mitte-Nationalrat Leo Müller, der die Gerichtskommission präsidiert, sind nun zwei wichtige Fragen zu klären: «Soll einerseits ein Disziplinarsystem eingeführt werden und soll auch für die obersten Richter in unserem Land ein Abberufungsverfahren eingeführt werden oder nicht?»

Legende: Fast unantastbar: Bundesrichterinnen und Bundesrichter können weder ihres Amtes enthoben werden noch gibt es eine Disziplinaufsicht. Keystone/Martin Ruetschi

Müller betont zwar, dass Gerichte unabhängig von der Politik bleiben sollen – aber die aktuellen Vorwürfe erhöhten die Dringlichkeit, zu handeln: «Solche Fälle beschleunigen natürlich die politischen Prozesse, um die Anpassung der Gesetzgebung in Angriff zu nehmen.»

Bundeshausredaktor: «Massnahmen haben gute Chancen im Parlament» Box aufklappen Box zuklappen Einschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Andreas Stüdli: Bundesrichterinnen und Bundesrichter können weder ihres Amtes enthoben werden, noch gibt es eine Disziplinaufsicht. Das Parlament kann zwar bei den sogenannten Erstinstanzlichen, wie dem Bundesverwaltungsgericht oder dem Bundesstrafgericht, Richterinnen und Richter entlassen. Aber nur dann, wenn sie vorsätzlich oder grob fahrlässig Amtspflichten schwer verletzt haben. Bei der Aufsicht über die eidgenössischen Gerichte hat das Parlament also nur zwei Optionen: Daumen hoch bei der Wahl durch die Bundesversammlung, oder Daumen runter im Falle eines Amtsenthebungsverfahrens, ausser beim Bundesgericht. Dass es dazwischen keine Massnahmen gibt, wie Rügen oder Untersuchungen, das nehmen Parlamentarierinnen und Parlamentarier von links bis rechts immer stärker als Mangel wahr. Disziplinarmassnahmen für Bundesrichterinnen und Bundesrichter dürften im Parlament deshalb gute Chancen haben.

Einige Kantone sind weiter, was die Aufsicht über die Gerichte angeht. So hat etwa der Kanton Waadt ein Justizgericht geschaffen – eine von der Politik unabhängige Aufsicht. So ein Justizgericht brauche es auch auf nationaler Ebene, sagt die Waadtländer SP-Nationalrätin Jessica Jaccoud. Da bestünden heute Lücken.

Auch die Kantone Freiburg, Genf, Neuenburg, Jura, Tessin und Wallis verfügen über sogenannte Justizräte. Das sind Gremien, welche Aufsicht über die richterliche Gewalt und die Staatsanwaltschaft ausüben. Zum Teil ist das Gremium auch involviert in die Richterwahl.

Kein Einzelfall

Der aktuelle Vorwurf wäre kein Einzelfall. Laut Geschäftsprüfungs­kommissionen der eidgenössischen Räte (GPK) kommt es an den höchsten Gerichten immer wieder zu Fehlverhalten von Richterinnen und Richtern.

Medial bekannt wurden etwa die «Intrigen-Affäre» am Bundesverwaltungsgericht in Bellinzona sowie die «Spuck-Affäre» am Bundesgericht in Lausanne.