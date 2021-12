Legende: Keystone

Der Nationalrat ist am Montag auf die Linie des Ständerats eingeschwenkt und hat beschlossen, dass vorläufig in der Schweiz aufgenommene Personen nicht ins Ausland reisen dürfen – auch nicht in den Schengenraum. Damit sei aus einer Vorlage, die eigentlich Reisen vorläufig Aufgenommener ins Herkunftsland habe unterbinden sollen, ein generelles Reiseverbot geworden, monierte links-grün. Von rechts hiess es dagegen, das Verbot von Heimatreisen lasse sich nur ohne Ausnahmen für Reisen ins restliche Ausland durchsetzen – ansonsten werde es umgangen.



Einigkeit besteht zwischen den Räten bei der Lockerung der Bedingungen für einen Kantonswechsel. Vorläufig Aufgenommenen soll der Zugang zum Arbeitsmarkt dadurch erleichtert werden, dass sie neu für eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz den Wohnkanton wechseln dürfen. In der Frage der Frist schloss sich der Nationalrat am Montag dem Bundes- sowie dem Ständerat an. Damit ist ein Kantonswechsel erst nach zwölf Monaten möglich. (sda)