Für vier Rekruten der Grenadier-RS endet eine Selektionsübung im Spital.

Die vier jungen Männer sind während eines Tests bei den enormen Hitzetemperaturen der letzten Tage dehydriert.

Ein Rekrut musste sogar ins künstliche Koma versetzt werden.

Die Armee hat nun Konsequenzen angekündigt.

Der Zwischenfall ereignete sich letzten Mittwoch während eines sogenannten Sternlaufs in der Rekrutenschule Isone im Kanton Tessin. Dabei mussten die Rekruten der Grenadierschule mehrere Posten anlaufen und eigenständig Arbeiten ausführen, erklärt Armeesprecher Stefan Hofer: «Am Sternlauf waren 129 Rekruten beteiligt, vier davon haben Anzeichen eines Hitzschlages beziehungsweise Dehydration gezeigt und wurden ins Spital gebracht.»

An den einzelnen Posten seien ihnen jeweils Nahrungsmittel sowie Getränke zur Verfügung gestanden, es seien auch Pausen angeordnet worden, sagt Hofer.

Rekruten befanden sich in einer Selektionsübung

Einer der vier Rekruten musste aufgrund seiner Situation vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt werden. Zum gesundheitlichen Zustand der Rekruten sagt Hofer: «Wir sind in engem Kontakt mit den Rekruten und deren Angehörigen. Drei sind zurzeit noch im Spital, einer konnte bereits entlassen werden.» Man habe positive Signale, dass auch die restlichen das Spital in den nächsten Tagen verlassen werden, so der Armeesprecher.

Die Rekruten befanden sich in einer Selektionsübung. Die Ausbildung zum Grenadier gehört zu den härtesten innerhalb der Schweizer Armee. Weitere Details zum Vorfall sind nicht bekannt.

Armeesprecher: «Nehmen Vorfall sehr ernst»

Armeesprecher Hofer sagt: «Die Armee nimmt diesen Vorfall sehr ernst und wir werden das intern aufarbeiten. Das Thema Hitze ist ja kein Neues, wir haben entsprechende Regeln, die hier auch angewandt wurden.» Die Rekrutenschule in Isone werde künftig solche Übungen vermehrt in den frühen Morgen- oder den späten Abendstunden durchführen, so Hofer.

Die übrigen drei Rekruten, welche Anzeichen eines Hitzeschlags beziehungsweise von Dehydration zeigten, waren am Sonntag – vier Tage nach dem Zwischenfall – noch im Spital, wie die Armee auf Anfrage bestätigte.