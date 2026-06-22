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Hitzewelle und Trockenheit 38 Grad: Basel bricht Allzeit-Junirekord

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22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • Temperaturrekorde auch in anderen Ländern geknackt
  • Ist die Schweiz auf solche Hitzewellen vorbereitet?
  • 38 Grad: Basel misst Allzeit-Junirekord
  • Ostermundigen beschränkt Besucherzahl im Freibad
  • Rekord für wärmste Nacht in Deutschland eingestellt
  • Genf führt temporäre Arbeitsregeln wegen Hitze ein
  • Wallis: Allgemeines Feuerverbot wegen grosser Trockenheit
  • St. Gallen: Weitere tote Fische im Nestweiher geborgen
  • AKW Beznau 1 und 2 laufen noch auf 50 Prozent
  • Schweizer Spitäler verarzten aktuell leicht mehr Hitze-Patienten

Quellen: Agenturen, SRF

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