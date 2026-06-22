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Hitzewelle und Trockenheit 39 Grad: Neuer Temperaturrekord in Basel +++ Risse auf der A3

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22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • Temperaturrekord in Deutschland und Dänemark
  • Aare erreicht in Bern Rekordtemperatur von 24.1 Grad
  • In mehreren Schweizer Städten ist es so heiss wie noch nie
  • Neuer Allzeit-Temperaturrekord in Zürich
  • Riss durch Hitze: Autobahn A3 bei Quarten teilweise gesperrt
  • 61-Jähriger stirbt nach Schwimmen im Basler Rhein
  • Deutsche Bahn rät wegen Hitze von nicht notwendigen Reisen ab
  • Mehrere Badeunfälle im Aargau: Ein Toter und ein Vermisster
  • Italien: Tiefer Pegelstand des Flusses Po
  • Heute lokal bis zu 39 Grad heiss

Quellen: Agenturen, SRF

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