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Hitzewelle und Trockenheit Heute Höhepunkt der Hitzewelle: Lokal bis zu 39 Grad

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22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • Heute lokal bis zu 39 Grad heiss
  • Tropennacht: Temperatur sinkt teilweise nicht unter 28 Grad
  • Temperaturrekord in Deutschland gemessen
  • Notfallplan für Kliniken in Paris aktiviert
  • AKW Beznau ist abgestellt
  • 38.8 Grad in Basel – neuer Stationsrekord
  • Der wärmste Fluss der Schweiz fliesst im Tessin
  • Ab sofort absolutes Feuerverbot in Nordbünden
  • Basel-Stadt erlässt bedingtes Feuerverbot im Wald und in Waldnähe
  • Grosse Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Kantons St. Gallen

Quellen: Agenturen, SRF

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