- Mehrere Länder Europas verzeichneten am Samstag Temperaturrekorde, darunter Dänemark (mit 37 Grad Celsius), die Tschechische Republik (40.6 Grad) und Deutschland (41.5 Grad).
- In mehreren Schweizer Städten war es am Samstag so heiss wie noch nie. 36.2 Grad wurde an der Messstation in Zürich-Fluntern um 14.40 Uhr ein neuer Allzeit-Hitzerekord gab es in Zürich (36.2 Grad), in Neuenburg (38.1 Grad) und in Basel-Binningen (39.0 Grad).
- Angesichts der extremen Hitzewelle hat die Pariser Polizeipräfektur ein weitreichendes Alkoholverbot in der französischen Hauptstadt erlassen.
- Bei solchen Temperaturen ist man auf eine zuverlässige Abkühlung angewiesen. Welche Ventilatoren sich dafür am besten eignen, hat der Kassensturz für Sie getestet.
Themen in diesem Newsticker
- Temperaturrekorde in halb Europa
- Ist die Hitzewelle in Europa eine Folge des Klimawandels?
- Temperaturrekord in Deutschland, Dänemark und Tschechien
- Aare erreicht in Bern Rekordtemperatur von 24.1 Grad
- In mehreren Schweizer Städten ist es so heiss wie noch nie
- Neuer Allzeit-Temperaturrekord in Zürich
- Riss durch Hitze: Autobahn A3 bei Quarten teilweise gesperrt
- 61-Jähriger stirbt nach Schwimmen im Basler Rhein
- Deutsche Bahn rät wegen Hitze von nicht notwendigen Reisen ab
- Mehrere Badeunfälle im Aargau: Ein Toter und ein Vermisster
Quellen: Agenturen, SRF
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