- Die beiden mit Aarewasser gekühlten Atomreaktoren Beznau im Kanton Aargau sind vom Netz genommen worden.
- In Zürich ist es mit 36.2 Grad so heiss wie noch nie. Auch in Basel wurde am Freitag mit 38.8 Grad ein neuer Stationsrekord erreicht.
- Angesichts der extremen Hitzewelle hat die Pariser Polizeipräfektur ein weitreichendes Alkoholverbot in der französischen Hauptstadt erlassen.
- Bei solchen Temperaturen ist man auf eine zuverlässige Abkühlung angewiesen. Welche Ventilatoren sich dafür am besten eignen, hat der Kassensturz für Sie getestet.
Themen in diesem Newsticker
- In Zürich ist es so heiss wie noch nie
- Riss durch Hitze: Autobahn A3 bei Quarten teilweise gesperrt
- 61-Jähriger stirbt nach Schwimmen im Basler Rhein
- Deutsche Bahn rät wegen Hitze von nicht notwendigen Reisen ab
- Mehrere Badeunfälle im Aargau: Ein Toter und ein Vermisster
- Italien: Tiefer Pegelstand des Flusses Po
- Heute lokal bis zu 39 Grad heiss
- Tropennacht: Temperatur sinkt teilweise nicht unter 28 Grad
- Temperaturrekord in Deutschland gemessen
- Notfallplan für Kliniken in Paris aktiviert
Quellen: Agenturen, SRF
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