In La Chaux-de-Fonds werden gegen Schnee und Eis Holzschnitzel statt Salz und Kies gestreut. Eine Methode mit Zukunft.

In den Strassen von La Chaux-de-Fonds im Neuenburger Jura wird Schnee geräumt. Jedes Jahr hat die Stadt, die auf 1000 Meter über Meer liegt, gewaltige Schneemassen zu meistern. Nun liegen auf den Trottoirs und in den Fussgängerzonen der Stadt mit knapp 40'000 Einwohnern Holzschnitzel.

Das helfe und mache weniger weisse Flecken auf den Schuhen als Salz, sagt eine Passantin. Die Holzschnitzel werden «Mucariettes» genannt. Der Name wird von Joseph Mucaria abgeleitet, dem langjährigen Chef des Strassenbauamtes.

Ganz salzfrei geht nicht

Er hat die Holzschnitzel vor knapp 15 Jahren erfunden, zusammen mit einem Stadtingenieur. Mit den beiden üblichen Mitteln gegen Schnee und Eis – Salz und Kies – war er nicht zufrieden. Salz wirke zu wenig lang und Kies sei beim Recycling im Frühling zu teuer, sagt er. «Also brauchten wir eine Alternative.»

Legende: Damit die Holzschnitzel auf Schnee und Eis haften bleiben, werden sie mit Salz imprägniert. ZVG

Diese fand er in den Holzschnitzeln. Sie werden aus Holz gemacht, das aus den umliegenden Wäldern stammt. Auch wenn das Produkt als Bio angepriesen wird, wird das Holz mit Magnesiumchlorid – einem Mineralsalz – imprägniert. Nur mit dieser Salzschicht setzen sich die Schnitzel auf den vereisten Trottoirs fest.

Schweizer Verfahren in Kanada

Die Schnitzel wirken bis zu einer Woche, wogegen man alle acht Stunden salzen müsste. Holzschnitzel würden deshalb weniger Arbeit geben und auch die Umwelt weniger belasten, sagt Mucaria.

Die «Mucariettes» werden inzwischen auch in den Walliser Bergorten Crans-Montana und Verbier gestreut. Dazu ist ein zweites Werk in den Waadtländer Voralpen für die Schnitzelproduktion in Betrieb genommen worden.

Und inzwischen werden die Holzschnitzel auch in Kanada im Lizenzverfahren hergestellt und gestreut. Joseph Mucaria ist zwar frühpensioniert, kümmert sich aber immer noch um die Vermarktung «seiner» Schnitzel.

Patent läuft aus

Zwar bringe das der Stadt La Chaux-de-Fonds noch nicht viel Geld ein, sagt er. «Wir hoffen aber, dass die Schnitzel der Stadt in ein paar Jahren einige Franken einbringen werden.»

Noch zehn Jahre hat Mucaria Zeit, das Alternativprodukt zu Salz und Kies zu vermarkten. Dann läuft das Patent aus – jeder kann dann die Holzschnitzel aus La Chaux-de-Fonds herstellen.