13 weitere Kinder aus Gaza sind in der Schweiz eingetroffen

13 weitere verletzte Kinder aus dem Gaza-Streifen sind am Nachmittag in der Schweiz eingetroffen.

Sie werden von acht verschiedenen Kantonen aufgenommen und in Spitälern medizinisch behandelt, wie der Bund mitteilt.

Die Kinder benötigten spezielle medizinische Behandlungen, die im Gaza-Streifen nicht erbracht werden können.

Die Kinder und ihre Angehörigen wurden am Freitagnachmittag im Rahmen einer Vereinbarung mit den norwegischen Behörden per Flugzeug von Amman in die Schweiz transportiert. Begleitet wurde der Flug vom Lufttransportdienst des Bundes.

Die Kinder und ihre Begleitpersonen kamen in Genf und in Zürich an.

51 Personen begleiten die Minderjährigen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilt.

Alle verletzten Kinder benötigen spezifische medizinische Behandlungen, die im Gaza-Streifen nicht mehr erbracht werden können, schreibt das SEM.

Ab den Flughäfen Zürich und Genf wurden die Kinder in Spitäler in den Kantonen Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Graubünden, Jura, Tessin, Waadt und Wallis gebracht, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) erklärt.

Die berücksichtigten Kantone hatten laut SEM Zusagen gemacht, für die ihnen zugewiesenen Personen die Unterbringung, Unterstützung und Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Die Zuteilung auf die Kantone und Spitäler erfolgte auf Basis medizinischer Kriterien. Sofern die Behandlungskosten nicht durch die obligatorische Krankenversicherung gedeckt seien, würden diese die Aufnahmekantone oder die Spitäler selber übernehmen.

Ordentliches Asylverfahren

Die humanitäre Aktion startete am vergangenen Montag mit der Evakuation der versehrten Kinder aus dem Gaza-Streifen nach Jordanien. Dort wurden sie betreut und stabilisiert sowie für den Weitertransport in die Schweiz vorbereitet. Vor der Einreise in die Schweiz wurden sämtliche evakuierten Personen einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung seitens der Schweiz und Israels unterzogen, wie das SEM weiter schreibt. In der Schweiz durchlaufen sie ein ordentliches Asylverfahren.

Ende Oktober hatte die Schweiz bereits sieben Kinder aus dem Kriegsgebiet aufgenommen. Im Rahmen der humanitären Aktion evakuierte die Schweiz nun insgesamt 20 verletzte Kinder und 78 Begleitpersonen aus dem Gaza-Streifen. Mit der zweiten Aktion habe sie ihre Operation zur Evakuation verletzter Kinder aus dem Gaza-Streifen abgeschlossen.