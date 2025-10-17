Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) baut an seinem Hauptsitz in Genf rund 240 Stellen ab.

Im Juli hatte die Organisation bekannt gegeben, sie müsse ihr Budget 2026 um 17 Prozent kürzen.

Das entspricht einer Einbusse um 300 Millionen auf noch 1.8 Milliarden Franken.

Eine mit dem Dossier vertraute Quelle erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, zwischen 200 und 300 Personen seien vom Personalabbau betroffen, wobei von 95 freiwilligen Abgängen auszugehen sei.

Legende: Bereits 2023 war das IKRK in Schwierigkeiten geraten und hatte sein Budget von 2.8 auf 2.1 Milliarden Franken gesenkt. KEYSTONE/Martial Trezzini

Am Abend berichtete die Online-Ausgabe der Zeitung «Tribune de Genève», beim IKRK in Genf würden 240 Stellen verschwinden. Diese Zahlen bestätigten mehrere Presseverantwortliche gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Budget muss im November noch vom obersten Organ des IKRK, der Versammlung, verabschiedet werden. Darum könnte sich am Umfang des Stellenabbaus noch etwas ändern. Erste Entlassungen wurden in der laufenden Woche ausgesprochen.