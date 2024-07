Im «Fall Antepay» rund um dubiose Bezahlkarten, illegales Glücksspiel und den FC Zürich ist bereits im April dieses Jahres der Betreiber eines türkischen Lebensmittelladens im Langstrassenquartier verurteilt worden.

Vor Gericht gab er sich als einfacher Gemüsehändler, der von nichts gewusst haben will: Der 60-Jährige wurde unter anderem der schweren Geldwäscherei in einem abgekürzten Verfahren schuldig gesprochen.

Laut Urteil des Bezirksgerichts Zürich hat er während drei Jahren 10.5 Millionen Franken aus verbrecherischen Tätigkeiten gewaschen. In seinem Laden nahm er bis zu sechsstellige Beträge in bar entgegen, wechselte sie in andere Währungen, transferierte sie weiter und verschleierte so ihre illegale Herkunft. Für ihn schaute ein Gewinn von über 100'000 Franken heraus.