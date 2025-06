Legende: Trifluoressigsäure (TFA) SRF

Trifluoracetat ist relativ neu auf der Sorgenliste. Sie zählt zu den sogenannten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen, kurz PFAS. TFA kann kaum abgebaut werden, entsteht als Abbauprodukt von Klimaanlagen, Verpackungsmaterialien, Spraydosen oder Medikamenten, aber vor allem auch von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft. Wie im Dezember 2024 bekannt wurde, wurde in allen 550 Grundwasserproben, die das Bundesamt für Umwelt schweizweit analysieren liess, Trifluoressigsäure festgestellt.

Grenzwerte gibt es in der Schweiz bisher keine.