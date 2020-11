So hat sich das Coronavirus in der Schweiz verbreitet

Die Schweiz befindet sich mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Während die erste Corona-Welle im März 2020 im Tessin ihren Anfang nahm und sich dann erst über den Rest der Schweizer Kantone ausbreitete, verteilen sich die Corona-Neuinfektionen während der zweiten Welle gleichmässiger über das Land.

Im Gegensatz zum Frühjahr ist das Tessin nun weniger betroffen als andere Kantone. Ab Ende Juni nahmen die Corona-Fälle wieder zu, dieses Mal zunächst besonders im Kanton Zürich, dann in den Kantonen Aargau, Waadt und Genf.

Video zeigt die Veränderungen in den Kantonen

Das obige Grafik-Video zeigt deutlich, wie sich das Virus von März bis November in der Schweiz verbreitet hat, wie die Zahl der Infektionen im Sommer deutlich zurückging, und wie sie im Herbst in nahezu allen Kantonen deutlich angestiegen ist. Auffällig: In beiden Wellen zeigt sich deutlich, dass die Westschweizer Kantone besonders betroffen sind. Einzig die Kantone Glarus und Nidwalden wiesen Mitte November einen 7-Tage-Schnitt von weniger als 21 Neuinfektionen auf.

Hinweis zu einer Korrektur In einer früheren Version des Textes stand, die farblichen Veränderungen der Kantone im Grafikvideo würden jeweils auf dem 7-Tage-Schnitt der Corona-Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner beruhen. Das ist falsch. Sie beruhen auf dem 7-Tage-Schnitt der absoluten Zahlen pro Kanton. Wir haben den Text entsprechend korrigiert und entschuldigen uns für den Fehler.

Die farblichen Veränderungen in den Kantonen im Grafikvideo beruhen auf dem 7-Tage-Schnitt an neu gemeldeten positiven Corona-Fällen im jeweiligen Kanton.