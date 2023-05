Legende: bfe

Mit der Studie «Verständnis Ladeinfrastruktur 2050» liegt erstmals eine Gesamtsicht zur Lade-Infrastruktur der Zukunft vor, bei der Ansichten von 51 relevanten Organisationen (Auto, Immobilien, Energie und Verwaltung) eingeflossen sind.

Fazit: Die These, «der Markt regelt es dann schon», greift beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu kurz. Es brauche einen Mix an Ladeoptionen, nämlich Laden zu Hause, am Arbeitsplatz, im Quartier, am Zielort und Schnell-Laden, so die Studie.