Auch in anderen Regionen haben Veranstaltungsprofis auf Pandemie-Bekämpfung umgesattelt. In der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn wurde ein Testzentrum eingerichtet. Und das Testzentrum beim Flughafen Bern-Belp betreiben die Organisatoren des Gurten-Festivals. Um Personal zu finden, nutzte die Gurten-Crew ihre Openair-Helferlisten.