Die Grippefälle in der Schweiz haben weiter zugenommen.

Laut dem Bund sind letzte Woche 2900 laborbestätigte Fälle gemeldet worden – knapp 22 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Trotz des erhöhten Patientenaufkommens beispielsweise auf der Notfallstation des Inselspitals Bern oder des Unispitals Zürich gibt es aktuell keine Kapazitätsengpässe.

In diesem Jahr hat die Grippewelle früher begonnen als vor einem Jahr. Die Zahl registrierter Influenza-Fälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, wie da Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte.

In der letzten Woche des Jahres wurden in der Schweiz und Liechtenstein 2900 laborbestätigte Grippefälle registriert. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Influenza-Fallzahlen um fast 22 Prozent angestiegen. In den Tagen nach Weihnachten registrierte das BAG 31.90 Grippefälle je 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Am meisten bestätigte Grippefälle gab es im Kanton Basel-Stadt, wo auf 100'000 Personen 59.59 Influenza-Fälle gemeldet wurden. Darauf folgten die Kantone Jura (53.45), Schaffhausen (51.88). Am wenigsten bestätigte Grippefälle auf 100'000 Personen gab es in den Kantonen Obwalden (5.04), Appenzell Innerrhoden (5.98) und Appenzell Ausserrhoden (12.34).

Zürich: Doppelt so viele Influenza-Patienten

Die Zunahme an Influenza-Patientinnen und -Patienten hat auch Auswirkungen auf die Belegung im Universitätsspital Zürich. Derzeit liegen dort mehr als doppelt so viele Patientinnen und Patienten mit Influenza wie vor einem Jahr, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess.

Legende: Die Grippewelle zieht durch die Schweiz – früher als sonst. KEYSTONE / DPA / Alicia Windzio

Ob die Erkrankungen auch komplizierter verlaufen als in anderen Jahren, kann das Universitätsspital noch nicht sagen. Schwere Fälle gebe es aktuell wenige. Aber man sei noch mitten in der Grippewelle. Es sei noch zu früh, um einen Vergleich zu anderen Jahren zu ziehen.

Maskenpflicht in Bern und Basel, aber (noch) nicht in Zürich Box aufklappen Box zuklappen Am Universitätsspital in Zürich wartet man noch ab, ob man eine Maskentragpflicht einführen will. Die Situation werde täglich neu beurteilt. Man schliesse aber nicht aus, eine Maskenpflicht für alle einzuführen, wie es beispielsweise das Universitätsspital Basel getan hat. Das Berner Inselspital hat seit dem 16. Dezember eine Maskentragpflicht bei Patientenkontakt. Zudem müssen alle Personen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen im ganzen Spitalgebäude eine Maske tragen.

Überlastet ist das Universitätsspital Zürich wegen der Influenza-Patientinnen und -Patienten nicht. Man habe sich auf die Herausforderung eingestellt und sei gut gerüstet.

Bern: Zirkulation weiterer Erkältungsviren

Auch das Berner Inselspital verzeichnete eine starke Zunahme an Grippefällen. Die aktuelle Grippewelle entspricht dem typischen saisonalen Verlauf, hat aber einen Vorsprung von zwei Wochen im Vergleich zu den beiden vergangenen Saisons, wie das Spital mitteilte.

Neben der Influenza zirkulieren aktuell verschiedene Erkältungsviren wie RSV, Sars-CoV-2, Human Metapneumovirus, Parainfluenzavirus und Erkältungs-Coronaviren, wie das Inselspital auf Anfrage von Keystone-SDA schrieb.

Dies sorge für ein hohes Patientenaufkommen auf den Notfallstationen der Insel. Die Bettenbelegung sei wie üblich in der Grippesaison sehr hoch. Das Spital habe aber keine Kapazitätsengpässe. Die Grippe- und Lungenentzündungsfälle seien vergleichbar mit anderen Grippesaisons.

Basel: Deutlich mehr Hospitalisationen

Auf der Notfallstation im Universitätsspital Basel gibt es wegen der Grippewelle dieses Jahr ebenfalls besonders viel zu tun, wie die Mediensprecherin des Spitals, Caroline Johnson, gegenüber SRF sagt. Insbesondere an und nach Weihnachten habe es eine deutliche Zunahme der Hospitalisationen gegeben.

«Aktuell haben wir fast viermal so viele Hospitalisationen wie in den vergangenen Jahren im Dezember», so Johnson. Aufgrund dieses rasanten Anstiegs hat das Unispital eine Maskenpflicht eingeführt.