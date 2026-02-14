Im Hoch-Ybrig fährt eine Weltneuheit den Berg hoch. Dahinter steckt Garaventa – eine Firma, die einige Rekorde hält.

Darum gehts: Auf die Wintersaison 2025/26 hin hat das Schwyzer Skigebiet Hoch-Ybrig die neue Seilbahn Weglosen–Seebli in Betrieb genommen. 18 Kabinen bringen pro Stunde bis zu 1400 Personen den Berg hoch. Für die Entwicklung verantwortlich ist Garaventa, ein Schweizer Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitenden.

Das ist die Weltneuheit: Im Hoch-Ybrig setzen die Verantwortlichen erstmals auf das Seilbahnsystem «Tri-Line». Dabei sind drei Seile im Einsatz: zwei Tragseile, auf denen die Seilbahn rollt, und ein drittes Seil, das die Bahn zieht. «Dadurch lassen sich sehr grosse Strecken überwinden», sagt Arno Inauen, Geschäftsführer von Garaventa in Goldau. Das neue Bahnsystem sei kompakter und brauche daher nicht riesige Berg- und Talstationen. «Man kann günstiger und einfacher bauen.»

Legende: Der Betrieb der neuen Seilbahn im Hoch-Ybrig ist sowohl mit als auch ohne Personal möglich. Garaventa/Stefan Kürzi

Darum ist diese Technik der Gondelbahn voraus: Das neue Bahnsystem hat eine Pendelbahn aus dem Jahr 1970 ersetzt. Hätte man an deren Stelle eine klassische Gondelbahn erstellt, wären 13 Masten nötig gewesen. Dank des Dreiseil-Systems kommt die rund 1.7 Kilometer lange Strecke nun mit lediglich zwei Stützen aus.

Diese Rekorde hält Garaventa: Seiner Innovationskraft verdankt das Seilbahn-Unternehmen einige Bestmarken. Zwei Beispiele: Im Dezember 2024 ist im Skigebiet Schilthorn die steilste Pendelbahn der Welt eröffnet worden. Und schon seit Dezember 2017 fährt mit der Stoosbahn die steilste Standseilbahn der Welt von Schwyz mitten ins Bergdorf Stoos.

Auf der Fahrt von Stechelberg nach Mürren überwindet die Pendelbahn im Schilthorn-Gebiet eine Steigung von 159.4 Prozent.

Die Stoosbahn passiert zwei Brücken, fährt durch drei Tunnel und überwindet an der steilsten Stelle eine Steigung von 110 Prozent.

«Wir suchen diese Rekorde nicht», sagt CEO Arno Inauen. «Für uns ist jede Anlage genau gleich wichtig.»

Weltweit hält Garaventa rund 30 Rekorde. «Wir suchen diese Rekorde nicht», sagt CEO Arno Inauen. Diese ergäben sich aufgrund der Topografie oder der Anforderungen der Kundschaft. «Für uns ist jede Anlage genau gleich wichtig. Egal, ob es ein kleiner Skilift ist, eine Bahn auf die Zugspitze oder die steilste Seilbahn der Welt.»

Für jede Jahreszeit gerüstet Box aufklappen Box zuklappen Viele Bergregionen streben einen Vier-Jahreszeiten-Tourismus an. Sie wollen die Auslastung im Sommer erhöhen, um weniger vom Wintergeschäft abhängig zu sein. Dies spürt auch die Seilbahnbauerin Garaventa. Mit solchen Ansprüchen seien sie oft konfrontiert, sagt CEO Arno Inauen. «Dazu gehört beispielsweise der Transport von Kinderwagen oder Bikes.» Gewisse Bahnen liessen sich speziell auf den Vier-Jahreszeiten-Tourismus ausrichten. «Es gibt Beispiele, wo wir im Winter Sessellifte montieren und im Sommer Gondeln.»

Das könnte der nächste Coup sein: In der Stadt Luzern könnte Garaventa den längsten Seilbahntunnel der Welt realisieren. Dieser gehört zum Projekt «City Link». Die urbane Gondelbahn soll unter anderem Reisende vom Stadtrand ins Zentrum bringen.

Beim Autobahnanschluss Emmen Süd ist ein Parkhaus für Autos und Cars geplant. Von dort aus fährt eine Seilbahn in die Altstadt, rund einen Kilometer davon unterirdisch in einem Tunnel. Die Planungs- und Baukosten werden auf 150 bis 190 Millionen Franken geschätzt und sollen privat finanziert werden. Noch liegt erst eine Machbarkeitsstudie vor. Im Herbst 2026 soll das Stimmvolk Stellung nehmen.

Legende: Die Visualisierung zeigt, wie die Seilbahn vom Stadtrand Luzerns ins Zentrum fahren könnte. zvg/City Link

Wo urbane Seilbahnen heute schon Trumpf sind: In der bolivianischen Hauptstadt La Paz hat Garaventa ein urbanes Seilbahnnetz realisiert. Die insgesamt zehn Linien transportieren täglich rund 300'000 Menschen. «Was die Seilbahn im urbanen Verkehr betrifft, hat Südamerika eine Vorreiterrolle eingenommen», sagt CEO Arno Inauen.

Legende: Zehn Linien verbinden die Städte La Paz und El Alto. Mit einer Länge von über 30 Kilometern ist es das weltweit grösste Seilbahnnetz. Garaventa/Vassil Anastasov

Momentan baut Garaventa weitere Anlagen in Mexiko, Guatemala, Chile und Peru. «In der Schweiz sind Seilbahnen im urbanen Umfeld aufgrund der Einsprachemöglichkeiten wesentlich anspruchsvoller zu realisieren.»