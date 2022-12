Während vier Monaten registrierten Reinigungsmaschinen den Abfall am Boden. Sie fanden dabei 285'000 Zigarettenstummel.

Putzmaschinen filmen in Aarau weggeworfene Zigistummel

285'000 Zigarettenstummel: So viele auf den Boden geworfene Überreste haben die Strassenputzmaschinen in der Stadt Aarau weggeputzt. Diese genaue Zahl kennt man wegen Kameras an den Reinigungsfahrzeugen. Die Stadt liess während vier Monaten die Sauberkeit messen. Auf einer Skala von 0 bis 5 kam sie dabei auf einen Sauberkeitswert von 4.36.

Legende: Eine Kamera am Reinigungsfahrzeug analysiert den Abfall am Boden, bevor er von der Maschine eingesaugt wird. SRF

«Die Kamera erfasst auf einer Fläche den Verschmutzungsgrad», erklärt Regina Wenk, die Leiterin des Aarauer Werkhofs. «Sie unterscheidet zwischen Zigarettenstummeln, Papier, Glas, Spritzen, Aludosen.» Dabei analysiert die Kamera den Abfall auf dem Boden nach einem Index. Laub bewertet sie als weniger schmutzig als zum Beispiel Drogenspitzen.

Nur putzen, wo es dreckig ist

Mit einem Durchschnittswert von 4.36 schneide Aarau bei der Sauberkeit gut ab, meint die Werkhofleiterin – obwohl jede Person ein anderes Sauberkeitsempfinden habe. Ausgelöst hat das Pilotprojekt eine Bevölkerungsbefragung. Diese hatte gezeigt, dass sich der Bereich «Sicherheit, Ruhe, Sauberkeit» in den letzten Jahren verschlechtert hat.

Mit den Daten aus dem Projekt hat die Stadt jetzt ihre Reinigungsaktivitäten optimiert. Man könne zum Beispiel Energie sparen, wenn man nicht saubere Strassen putze, sondern sich auf regelmässig schmutzige konzentriere. Das erklärt Jasmin Odermatt, Leiterin des Projekts Smart City, welches die Abläufe in der Stadt Aarau intelligenter machen soll.

Ein Robidog für die Hündeler

Am Stadtrand etwa, einer bei Hundehaltern beliebten Region, registrierten die Kameras der Putzmaschinen viele Säcklein mit Hundekot am Boden. Der Werkhof stellte darum einen zusätzlichen Robidog-Behälter auf. «Wir hoffen, dass dort die Abfall-Werte dadurch bei der nächsten Auswertung besser sind», so Regina Wenk.

Mit den gesammelten Daten der Kameras können Karten generiert werden. Diese zeigen, wo die Reinigungsfahrzeuge welchen und wie viel Abfall von den Strassen weggeputzt haben. Routen und Intervalle werden so optimiert.

Legende: Wo in der Stadt Aarau lag wie viel und welcher Abfall am Boden? Blau ist der beste Wert, grün ist OK, rot bedeutet verschmutzte Strassen. SRF

Aarau soll dank der Abfall-Daten sauberer werden – und die Stadt kann mit der Digitalisierung Geld sparen, indem die Reinigungsmaschinen nur dort putzen, wo es nötig ist.