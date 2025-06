Per E-Mail teilen

Menschen, die aus einem anderen Land adoptiert wurden, sollen bei ihrer Herkunftssuche weiter unterstützt werden.

Das haben die Kantone entschieden. Ein Pilotprojekt, das Ende Jahr ausläuft, soll eine Nachfolgelösung erhalten.

Damit könne auch die Unterstützung von adoptierten Menschen aus Sri Lanka nahtlos weitergeführt werden, schreibt die zuständige interkantonale Plattform.

Der Verein Back to the Roots hatte 2018 vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement und der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren den Auftrag erhalten, adoptierte Personen aus Sri Lanka bei der Herkunftssuche zu unterstützen und zu begleiten. Dieses Pilotprojekt läuft Ende 2025 aus. Der Prozess der Herkunftssuche sei in einigen Fällen bis dann aber noch nicht abgeschlossen, schreiben die Verantwortlichen.

Hunderte illegal Adoptierte

In den 1970er-, 80er- und 90er-Jahren wurden rund 11'000 sri-lankische Kinder von europäischen Paaren adoptiert, davon fast 900 in der Schweiz, grösstenteils illegal.

Die interkantonale Plattform hat mit den Verantwortlichen von Back to the Roots nun eine Anschlussvereinbarung ausgearbeitet, um diesen Betroffenen eine Nachfolgelösung für die weitere Betreuung bieten zu können.

Legende: Sarah Ramani Ineichen ist die Präsidentin von Back to the Roots. Sie gründete den Verein 2018. KEYSTONE / Ennio Leanza

Die Wohnkantone der betroffenen Personen stellen damit sicher, dass die Begleitung wie im Pilotprojekt ohne Unterbrechung weitergeführt wird. Eine Nachfolgeorganisation von Back to the Roots soll das aufgebaute Know-how weiter einsetzen. Der Verein Back to the Roots konzentriert sich demnach künftig auf die Aufklärungsarbeit und wird keine direkten Beratungen mehr anbieten.

An einer Tagung in Bern im November vergangenen Jahres hatten Regierungsrätinnen und Regierungsräte von 14 Kantonen im Beisein von Bundesrat Beat Jans ein koordiniertes Vorgehen im Zusammenhang mit internationalen Adoptionen beschlossen. Gegründet wurde an diesem Treffen auch die Plattform Internationale Adoptionen.

Die Herkunftssuche von adoptierten Menschen liegt in der Zuständigkeit der Kantone. Laut Jans will der Bundesrat diese nach seinen Möglichkeiten unterstützen. Der Plattform gehören unterdessen 25 Kantone an.