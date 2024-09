Es war ein Asylsuchender, der längst hätte ausgeschafft werden müssen: Der mutmassliche Attentäter von Solingen hat die Debatte über den Vollzug von Ausweisungen neu entfacht, auch in der Schweiz. Bei Personen, die Terror-Bezüge aufweisen – etwa Verurteilungen wegen Unterstützung des IS und einer weiter bestehenden Gefährdung der inneren Sicherheit – kann das Bundesamt für Polizei Fedpol Ausweisungen anordnen. Es liegt an den Kantonen, diese dann zu vollziehen.

2023 ordnete das Fedpol vier Ausweisungen an. Insgesamt sind in den letzten Jahren aber mehrere Ausweisungen im Bereich von Terrorismus nicht vollzogen worden: Sieben Fälle sind teils seit mehreren Jahren pendent. Die Personen sind also noch in der Schweiz, teilte das Fedpol auf Anfrage mit.

In einem der langwierigsten Fälle gibt es zuletzt offenbar Bewegung: Der als «Rollstuhl-Bomber» in den Medien bekannt gewordene verurteilte Iraker aus Schaffhausen befindet sich in Ausschaffungshaft, das berichtet der «Blick». Er soll in sein Heimatland gebracht werden. Falls tatsächlich umgesetzt, wäre das ein Beispiel, dass auch Ausschaffungen in Länder möglich sind, die teils als nicht sicher gelten. Der Mann war 2014 verhaftet und später verurteilt worden. Zuletzt stand er auch im Verdacht, in die Radikalisierung von Jugendlichen im Kanton Schaffhausen involviert gewesen zu sein. Dort wurden im März zwei Minderjährige festgenommen (siehe Box oben).

Bei Personen, die als terroristische Gefährder gelten und die nicht ausgeschafft werden können, haben die Behörden die Möglichkeit, polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) anzuwenden. Dazu gehören die Meldepflicht, Kontakt- und Rayonverbote, eine Art Hausarrest oder die Ausschaffungshaft. 2023 wurden solche PMT gemäss Fedpol in fünf Fällen verfügt.