Die FDP sagt als erste grosse Fraktion Ja zum Rahmenabkommen mit der EU, ihre Wähler wissen jetzt, was die FDP will. «Für die Wahlen im Herbst ist dies ein Vorteil», sagt SRF-Bundeshauskorrespondent Fritz Reimann. Aber das Rahmenabkommen selbst sei weiterhin stark in Frage gestellt, wegen der kritischen bis ablehnenden Haltung der anderen Bundesratsparteien.