Das ist aktuell

Alle nicht dringenden Operationen werden verschoben, 27.10.: Wegen der steigenden Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verschiebt der Kanton Waadt in seinen Spitälern alle anderen nicht dringenden operativen Eingriffe. Damit können Personal und Betten für Covid-19-Patienten und andere Notfälle freigemacht werden. Ausgenommen von den Massnahmen sind bisher die Privatspitäler.

Waadtländer Staatsrätin positiv getestet, 26.10.: Die Waadtländer Staatsrätin Christelle Luisier hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die FDP-Politikerin befindet sich in Isolation und arbeitet die nächsten Tage von zuhause aus. Luisier habe die üblichen Symptome gezeigt und sei am Samstag getestet worden, teilte der Kanton Waadt am Montag mit.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.