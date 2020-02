NEWS Quelle: bag.admin, 26.02.2020 So können Sie sich schützen Waschen Sie sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife oder nutzen Sie ein Hand- Desinfektionsmittel. Niesen oder husten Sie in ein Taschentuch und entsorgen Sie es. Wenn Sie kein Taschen - tuch haben, niesen oder husten Sie in Ihre Armbeuge. Vermeiden Sie Kontakt zu Personen mit Atembeschwerden oder Husten. Bleiben Sie bei Symptomen wie Atem- beschwerden, Husten oder Fieber zuhause. Kontaktieren Sie umgehend – zuerst telefonisch – eine Ärztin, einen Arzt oder eine Gesundheitseinrichtung. Einfache Hygienemasken in der Öffentlichkeit schützen Gesunde nicht zuverlässig vor Ansteckung. Sie mindern eventuell das Infektionsrisiko, weil man seltener mit den Händen das Gesicht berührt. Bei bereits Erkrankten können Hygienemasken die Weiterverbreitung der Viren aber deutlich reduzieren.