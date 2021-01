Bild 4 / 7

Legende: Anina Kull, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der EAWAG, ist an sieben Tagen in der Woche mit den Proben für die PCR-Analysen beschäftigt. Anders als bei anderen Tests, wird beim Abwasser jeden Tag getestet. Die Entwicklung der Pandemie kann via Abwasser also auch an Feiertagen oder übers Wochenende verfolgt werden. EAWAG, Esther Michel