Wenn Gefangene zu einem Termin vor Ort müssen, werden sie dorthin gefahren. In Zukunft soll es im Aargau weniger Transporte geben.

Wenn ein Gefangener zum Arzt, zum Migrationsamt oder vor Gericht muss, dann muss jemand den Häftling transportieren. Immer häufiger übernehmen das private Sicherheitsdienste zur Entlastung der Polizei. Nach der Flucht eines Häftlings bei einem Transport im Aargau fordert eine Parlamentskommission von der Regierung, dass sie Mängel behebt und die Anzahl Gefangenentransporte reduziert.

Legende: Der Staat bucht für Gefangenentransporte auch private Unternehmen, die dafür speziell ausgerüstete Fahrzeuge verwendet. (Symbolbild) Keystone/Salvatore di Nolfi

Es gebe im Vergleich zu früher überproportional viele Gefangenentransporte, stellt die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Aargauer Parlaments fest. Zwischen 2017 und 2022 nahm deren Zahl im Kanton um fast 20 Prozent zu.

National werden die Gefangenentransporte nicht erfasst, heisst es beim Bundesamt für Statistik auf Anfrage. Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) weiss lediglich, wie oft Häftlinge interkantonal transportiert werden: Zwischen 2017 und 2023 haben die Fahrten leicht abgenommen. 2023 waren es schweizweit 16'420 Transporte über Kantonsgrenzen.

Flucht eines Häftlings in Aarau

Untersucht wurden die Transporte nicht zufällig im Aargau. In der Stadt Aarau gelang einem Häftling im Jahr 2022 bei genau so einem Transport die Flucht. Er war wegen mehrerer Delikte vor Gericht und befand sich in Ausschaffungshaft. Der Mann entwich einem Securitas-Mitarbeiter.

Die Aargauer Regierung müsse Lösungen prüfen, sagt die Grossratskommission. «Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Abläufe zu optimieren,» sagt Lelia Hunziker, Präsidentin der zuständigen GPK-Subkommission.

Häftlinge werden auch per Zug transportiert Box aufklappen Box zuklappen Legende: Ein Häftlingstrasnportzug im Jahr 2000 in Olten. Früher wurden Häftlinge über längere Strecken in Gepäckwagen der SBB befördert. Keystone/Sigi Tischler In der Schweiz gibt es für interkantonale Gefangenentransporte nebst Strassentransporten auch spezielle Züge, in denen Häftlinge mitfahren. Der sogenannte «Jail Train» bringt mehrere Gefangene von A nach B, in speziellen Wagons mit Gittern und wenig Fenstern. Diese Transporte wurden von Menschenrechtsorganisationen, aber auch von Schweizer Strafrechtlern, mehrfach kritisiert. «Viehtransport» nannte ein amtlicher Luzerner Strafverteidiger den Zug vor ein paar Jahren.

Mehr Transporte bedeuten auch, dass mehr private Sicherheitsfirmen Fahrten übernehmen. Externe Mitarbeiter, die Gefangene transportieren, müssten gut geschult sein und die Firma eine klare Fehlerkultur vorleben, heisst es im Kommissionsvorstoss.

Wir haben Fragezeichen zur Schulung und Fehlerkultur der Sicherheitsdienste.

Es brauche mehr Schulungen, strengere Auswahlkriterien und mehr Transparenz. «Da haben wir Fragezeichen. Auch wie die Verknüpfung zur Polizei ist, wenn Fehler auftreten», sagte Lelia Hunziker von der GPK-Kommission.

Legende: Ein Transport der Securitas auf der Autobahn. In den Autos sind kleine Zellen eingebaut. Die Türen sind oft videoüberwacht. SRF/Alex Moser

Warum werden mehr Häftlinge transportiert? Im Aargau gibt deutlich mehr Transporte innerhalb des Kantons, wenn Gefangene für sogenannt «erkennungsdienstliche Behandlungen» zu Ämtern und Ärzten gefahren werden müssen. Zudem gebe es mehr Gerichtsprozesse und Spitalbesuche.

Gefangene werden älter

Auch Häftlinge werden älter – da sind mehr Arzt- und Spitalbesuche eine Konsequenz. Transporte für Arzt- und Spitalbesuche von Gefangenen stiegen im Aargau zwischen 2017 und 2022 um 107 Prozent an, wie die Zuständigen der GPK festhalten. Wenn Polizistinnen und Polizisten die Häftlinge ins Spital begleiten, müssten sie oft stundenlang im Spital mit den Gefangenen warten.

Um solche Wartezeiten zu verhindern, könnte eine zentrale Stelle helfen, schlägt die Kommission vor. Wenn überprüft wird, ob jemand die Haft aus gesundheitlichen Gründen antreten kann, soll das bei einer zentralen Stelle geschehen. Hier könnte eine medizinische Versorgung im Gefängnis sinnvoll sein. Bisher gibt es das in Aargauer Gefängnissen nicht, auch nicht in der grossen Justizvollzugsanstalt Lenzburg.

Auch Haftverhandlungen könnte man vor Ort statt im Gericht durchführen.

Legende: Das grosse Gefängnis in Lenzburg. Diese JVA hat auch eine Abteilung für ältere Gefangene. Hier gibt es rund 360 Haftplätze, davon rund 220 im geschlossenen Vollzug. Keystone/Steffen Schmidt

Bis am 17. Dezember soll der Aargauer Regierungsrat nun prüfen, welche Massnahmen umgesetzt werden, fordert die Kommission per Vorstoss.