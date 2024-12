Per E-Mail teilen

Schock für das Aargauer Kantonalschwingfest: Das Fest, welches 2026 in Aarau geplant ist, muss ohne die Unterstützung des Zivilschutzes auskommen. Dabei war die Hilfe bisher eine wichtige Stütze beim Auf- und Abbau von Arena und Tribüne. Aber dem Zivilschutz fehlt das Personal. Das trifft künftig weitere Grossanlässe, vermutet der kantonale Verband.

Zivilschützer helfen bei Schwingfesten, Turnfesten oder Skirennen

Zivilschützer halfen beim Aufbau des eidgenössischen Turnfests in Aarau 2019.

Militärangehörige und Zivilschutzleistende schaufeln und fräsen Schnee aus dem Zielraum (Lauberhornrennen 2016).

Zivilschützer helfen beim Aufbau des Schwingfests in Zofingen 2019.

Tribünen und Arenen müssen auf der grünen Wiese, oder wie hier in Zofingen mitten in der Altstadt, aufgebaut werden.

Das Kantonalschwingfest in Aarau Rohr im Jahr 2018. Acht Jahre später soll es wieder hier stattfinden.

Das Aargauer Kantonalschwingfest zählt jährlich 6000 Besuchende. Den Traditionsanlass gibt es seit 120 Jahren. Er findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt, in zwei Jahren in Aarau Rohr. Arena und Tribüne werden auf der grünen Wiese aufgestellt. Dieses Mal hilft der regionale Zivilschutz überraschenderweise aber nicht beim Aufbau der Infrastruktur.

Personalengpässe beim Zivilschutz

Der Präsident des kantonalen Zivilschutzverbandes, Romuald Brehm, macht die angespannte Personalsituation für die Absage verantwortlich: «Es ist ein Drittel weniger Personal vorhanden. Das wird in den nächsten zwei Jahren so bleiben. Weniger Personal, aber mehr Leistungen erbringen – das geht nicht auf.»

Schweizweite Personalnot Box aufklappen Box zuklappen Legende: Zivilschützer helfen bei Katastrophen und Notlagen. Im Bild ein Zivilschützer, der beim Aufräumen nach den Unwettern in der Ostschweiz 2014 hilft. Keystone/Ennio Leanza Schweizweit gehen die Zivilschutz-Bestände zurück.

2021 waren es noch 72'000 Zivilschutzangehörige. Anfang 2024 noch 60'000, das zeigen Zahlen des Bundes.

Bis 2030 sind es noch rund 50'000 Zivilschutzangehörige, schätzt der Bundesrat. Gründe sind vielfältig Die Dienstpflichtdauer wurde auf 14 Jahre reduziert.

Die Armee beurteilt die Tauglichkeit der Männer anders.

Deshalb will er bei Bedarf auch Zivildienstleistende in den Zivilschutz schicken. Der Vorschlag ist umstritten.

Die Aargauer Zivilschützer seien bei mehreren Hochwassersituationen und in der Corona-Pandemie personell gefordert gewesen. Mehr Einsätze würden nicht drinliegen.

Hinzu kommt in Aarau, dass in derselben Zeit das Aarauer Kantonsspital und ein städtisches Altersheim in Neubauten umziehen. Der regionale Zivilschutz hilft dort mit. «Diese beiden Aufträge entsprechen dem Leistungsauftrag vollumfänglich», begründet Carmen Suter-Frey, Präsidentin der regionalen Zivilschutzorganisation RBZK.

Das Schwingfest erleidet einen Genickbruch.

Für den OK-Präsidenten des Schwingfests in Aarau, Andi Schumacher, ist die Absage einschneidend: «Das Schwingfest erleidet einen Genickbruch. Wir brauchen für Auf- und Abbau der Infrastruktur während rund eineinhalb Wochen total rund 30 Zivilschützer.» Das Ganze mit anderen Personen zu stemmen, sei finanziell nicht möglich.

Kernaufgaben wahrnehmen

Der Zivilschutz helfe nicht, wenn die Hilfe «überwiegend der Geldmittelbeschaffung respektive Budgeterleichterung» diene, heisst es beim regionalen Aargauer Zivilschutzverband. Ein Einsatz des Zivilschutzes ist nicht gratis, aber deutlich günstiger im Vergleich zu privaten Firmen, die Zelte und Tribünen bauen.

Der Zivilschutz macht auch Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft.

Soll denn der Zivilschutz überhaupt Tribünen bauen und Skipisten präparieren? Ja, das sei ein Teil des Aufgabengebiets, heisst es beim Schweizerischen Zivilschutzverband auf Anfrage. Der Grundauftrag ist der Einsatz bei Grossereignissen, Katastrophen und Notlagen.

Zivilschutz versus Zivildienst Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Christian Beutler Der Zivilschutz schützt die Bevölkerung bei Katastrophen und Notlagen. Zivilschutz leistet, wer für den Militärdienst untauglich, für den Zivilschutz (Schutzdienst) aber tauglich ist.

schützt die Bevölkerung bei Katastrophen und Notlagen. Zivilschutz leistet, wer für den Militärdienst untauglich, für den Zivilschutz (Schutzdienst) aber tauglich ist. Der Zivildienst ist ein Ersatzdienst für jene, die aus Gewissensgründen keinen Militärdienst leisten wollen. Im Zivildienst wird die Gemeinschaft unterstützt. Er dauert anderthalbmal so lange wie der Militärdienst.

Aber: «Gerade grössere Einsätze wie beim Lauberhornrennen oder beim Weltcup in Adelboden machen wir im Auftrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Es handelt sich dabei um sogenannte Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft.»

Nicht alle Grossanlässe gefährdet

Im Aargauer Nachbarkanton Solothurn zum Beispiel hat der Zivilschutz noch Luft für Einsätze, heisst es auf Anfrage beim Verband. Bei mehreren Anfragen müsse man aber priorisieren. Nicht alle Grossanlässe müssen also auf Zivilschützer verzichten.

Situationen wie jene in Aarau kämen schweizweit vor, heisst es beim Schweizerischen Zivilschutzverband. Weisungen erteilt der Verband nicht.

Legende: Nick Alpiger, oben, gewinnt im Schlussgang gegen Bruno Gisler am 112. Aargauer Kantonalschwingfest 2018. Damals war das kantonale Aargauer Schwingfest bereits in Aarau Rohr. Nun findet es 2026 erneut dort statt. Keystone/Ennio Leanza

Das OK des Aargauer Schwingfest beruft nun einen Krisenstab ein. Man suche noch ein letztes Gespräch mit dem Zivilschutz, sagt OK-Präsident Andi Schumacher. Allenfalls finde man ja noch irgendwo Ressourcen, hofft er.