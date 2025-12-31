In Moutier haben die Feierlichkeiten zum Übergang des Städtchens vom Kanton Bern zum Kanton Jura begonnen.

Im offiziellen Teil der Feier betonte Stadtpräsident Marcel Winistoerfer den historischen Charakter des Transfers, der um Mitternacht erfolgt.

«Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung des Kantons wird Moutier nun dem Kanton Jura beitreten. So wird die Stadt ihre natürliche Heimat wiederfinden», sagte Winistoerfer vor etwa 300 Personen vor dem Gebäude der Stadtverwaltung.

Legende: Stadtpräsident Marcel Winistoerfer (links) erhält vom Vizepräsident der jurassischen Regierung, Stéphane Theurillat (rechts), eine neue Karte des Jura. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Den Einwohnerinnen und Einwohnern von Moutier sei es vergönnt, mit diesem Kantonswechsel intensive und aussergewöhnliche Emotionen zu erleben, sagte der pro-jurassische Stadtpräsident bei beissender Kälte weiter. Die Geschichte des Landes werde um ein neues, emotionales und abenteuerliches Kapitel bereichert.

Die aus dem Kanton Jura stammende Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wohnte dem Anlass als Privatperson bei. Geplant waren am Abend ein Bankett für 1200 Personen, ein Fackelumzug und ein Licht- und Ton-Spektakel.

Baume-Schneider begrüsst «Schweizer Lösung» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Mehrere Hundert Personen nahmen an der Feier teil – auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat bei den Feierlichkeiten zum Übertritt Moutiers zum Kanton Jura die friedliche Lösung der Jurafrage gelobt. Der Konflikt um die Kantonszugehörigkeit Moutiers sei auf eine schweizerische Art und Weise geregelt worden, sagte sie. Zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte Baume-Schneider auch, die Zukunft Moutiers sei durch Dialog und durch Zuhören bestimmt worden. Alle Beteiligten hätten sich äussern können. Baume-Schneider war in der jurassischen Kantonsregierung für die Jurafrage zuständig, als 2013 der Kanton Jura mit einer Dreiviertel-Mehrheit für die Bildung eines neuen Kantons Jura stimmte und der Berner Jura das Projekt fast ebenso deutlich ablehnte. Nur in Moutier gab es bei der Abstimmung eine Mehrheit für den neuen Kanton.

«Einmaliger Prozess»

Auch der Vizepräsident der jurassischen Regierung, Stéphane Theurillat, sprach in seiner Rede von einem historischen Ereignis. «Was wir heute Abend erleben, geht weit über die Aktualität hinaus und schreibt sich ein in einen langen Kampf um einen vereinten Jura – einen Kampf, welcher ganze Generationen mit Überzeugung führten».

Legende: Feierlichkeiten zum Kantonswechsel vor dem Rathaus von Moutier. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Der jurassische Regierungsrat sprach von einem für die Schweiz einmaligen Prozess des Kantonswechsels.

Erard appelliert an Belprahon

In einer militanteren Rede sagte Cédric Erard, Präsident des Komitees «Moutier Ville jurassienne», der Kampf um die Kantonszugehörigkeit Moutiers sei hart gewesen. Viel Zeit sei verloren gegangen durch Rekurse, welche «von einer willkürlichen und ferngesteuerten Justiz» akzeptiert worden seien.

Für Erard ist der Wille von Moutiers Nachbargemeinde Belprahon nicht berücksichtigt worden. «Liebe Freunde aus Belprahon, gebt nicht auf», sagte er unter Applaus der Anwesenden an die Adresse der Bewohnerinnen und Bewohner dieses Dorfes.

Belprahon sprach sich im Herbst 2017 knapp gegen einen Kantonswechsel von Bern zu Jura aus – in einem Moment, als die Zukunft von Moutier wegen Rekursen gegen das Resultat der ersten Abstimmung über die künftige Kantonszugehörigkeit von Moutier offen war. Belprahons Exekutive war danach der Meinung, im Herbst 2017 habe sich das Stimmvolk wegen der Wirren im nahen Moutier nicht in voller Kenntnis der Sache an der Urne äussern können.

Bekanntlich sprach sich Moutiers Stimmvolk im Juni 2017 für einen Wechsel zum Kanton Jura aus, doch Unregelmässigkeiten wurden geltend gemacht. Tatsächlich wurde dieser Urnengang später annulliert und im März des Jahres 2021 wiederholt.

Die Stimmberechtigten von Moutier sprachen sich im März 2021 mit 54.9 Prozent der Stimmen für den Wechsel zum Kanton Jura aus.