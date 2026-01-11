Der Kantonswechsel von Bern zum Jura wird konkret. Seit dieser Woche können die Einwohnerinnen und Einwohner von Moutier ihre Autonummernschilder wechseln. Für viele ein hoch emotionaler Anlass.

Auf diesen Moment hat Rentner André Hulmann lange gewartet: Seit über 50 Jahren ist er als Pro-Jurassier mit einem Berner Autonummernschild unterwegs. Nun ist Moutier seit dem 1. Januar offiziell Teil des Kantons Jura. Hulmann kniet in seiner Garage vor dem Auto und schraubt die verstaubte, alte Plakette mit dem Berner Kennzeichen ab.

Legende: André Hulmann montiert sein Berner Nummernschild ab. Der erste Schritt zur neuen Identität. RTS

Mit den alten Nummernschildern in einer Tragtasche geht Hulmann zum sogenannten «Guichet unique», einem Schalter, den der Kanton Jura diese Woche in Moutier eröffnet hat. An diesem Schalter können die Bürgerinnen und Bürger alle kantonalen Angelegenheiten erledigen – auch den Tausch der Nummernschilder.

Dieses Wappen. Das ist das Herz.

André Hulmann gibt seine beiden alten Nummernschilder einer Frau hinter dem Schalter ab. Sie verstaut sie, zieht zwei brandneue, in dünnes Papier gewickelte Nummernschilder aus einem Regal und übergibt sie dem Rentner.

Hulmann fährt mit den Fingern über das rot-weisse Jura-Wappen und schwärmt: «Wie ist das schön. Dieses Wappen. Das ist das Herz.»

Legende: André Hulmann betrachtet voller Stolz sein neues jurassisches Autonummernschild. RTS

Wie Hulmann geht es mehreren Autofahrern, die heute an den Schalter kommen, um ihre Plakette auszutauschen. «Wir haben lange für diesen Moment gekämpft», sagt einer gegenüber SRF. Klar ändere ein Nummernschild nicht viel. Aber symbolisch sei es wichtig für die Identität, auf der Strasse als Jurassier erkannt zu werden. Und ein anderer fügt auf Französisch an: «Ich wurde wegen des Nummernschilds oft für einen Deutschschweizer gehalten. Das passiert nun nicht mehr.»

Um den Kantonswechsel von Bern zum Jura für die Autofahrerinnen und Autofahrer so reibungslos wie möglich abzuwickeln, bereitet sich die jurassische Kantonsverwaltung schon seit über zwei Jahren darauf vor. «Das war eines unserer wichtigsten Projekte», sagt Karine Marti, die Leiterin des Fahrzeug-Amts des Kantons Jura. Rund 5700 Nummernschilder müssen gewechselt werden.

Der Jura-Konflikt kurz erklärt Box aufklappen Box zuklappen Der Jura-Konflikt entstand nach dem Wiener Kongress 1815, als das Gebiet dem Kanton Bern zugeteilt wurde. Dies führte zu sprachlichen und religiösen Spannungen zwischen dem französischsprachig-katholischen Jura und dem deutschsprachig-reformierten Kanton Bern. Nach jahrzehntelangen politischen Auseinandersetzungen und teils gewaltsamen Protesten stimmte die Bevölkerung über eine Abspaltung ab, worauf 1979 der neue Kanton Jura gegründet wurde. Mehrere südjurassische Bezirke blieben jedoch bei Bern, was den Konflikt fortbestehen liess. In den folgenden Jahrzehnten kam es zu weiteren Volksabstimmungen in einzelnen Gemeinden über einen Kantonswechsel. Die Stadt Moutier entschied sich nach langen juristischen und politischen Auseinandersetzungen 2021 für den Wechsel zum Kanton Jura, der am 1. Januar 2026 vollzogen wurde.

Legende: Seit über zwei Jahren sammelt der Kanton in einem Gestell Nummernschilder, um sie den Bewohnenden von Moutier geben zu können. RTS

Das Amt hat Nummernschilder, die in den letzten Jahren abgegeben wurden, systematisch gesammelt für die Bevölkerung von Moutier. «Uns war wichtig, dass Moutier nicht direkt aufeinanderfolgende Nummern bekommt, sondern zufällig durchmischte», sagt Karine Marti. Es gehe dabei um den Datenschutz. Autos aus Moutier sollen nicht anhand ihres Nummernschilds als solche erkennbar sein.

Nun ist laut Marti alles bereit. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Moutier haben bis Ende April Zeit, um ihre Autonummer ohne Gebühr zu wechseln. Möglich ist das am «Guichet unique» in Moutier oder beim Strassenverkehrsamt in Delémont. An beiden Orten muss dafür vorgängig ein Termin reserviert werden.