 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Katastrophe in Crans-Montana Alle 22 Brandopfer in Lausanner Universitätsspital identifiziert

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Medienkonferenz um 15:00 – Live-Übertragung auf SRF 1
  • Israel schickt Spezialisten nach Brandkatastrophe in die Schweiz
  • Alle 22 Brandopfer in Lausanner Universitätsspital identifiziert
  • Identifizierung von Brandopfern erschwert
  • Berichte von couragierten Passanten in der Unglücksnacht
  • Italiens Aussenminister gedenkt in Crans-Montana den Opfern
  • Augenzeugin: «Junge zog mich aus der Bar» – Gedränge bei Ausgang
  • Kroatien bietet Schweiz Behandlungsplätze in seinen Spitälern an
  • Papst bekundet Beileid nach Brand in Crans-Montana
  • In sozialen Medien häufen sich Hilferufe nach Brandkatastrophe
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 19. Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe... Bildquelle: SRF.
    Holzbank mit Kerzen, Blumen und Tributen auf gepflastertem Platz.
  • Bild 2 von 19. ... in der Gemeinde spürbar. Bildquelle: SRF.
    Menschen zünden Kerzen bei einer Gedenkstätte an.
  • Bild 3 von 19. Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. Bildquelle: SRF.
    Gebäude mit Balkon und davor stehende weisse Zelte.
  • Bild 4 von 19. Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. Bildquelle: SRF.
    Kameras und Journalisten stehen hinter Absperrband auf einer Strasse.
  • Bild 5 von 19. Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. Bildquelle: KEYSTONE/Anthony Anex.
    Schweizer Fahne und Statue vor bewölktem Himmel.
  • Bild 6 von 19. Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
    Menschenmenge bei einer nächtlichen Versammlung in der Stadt.
  • Bild 7 von 19. Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. Bildquelle: REUTERS/Stephanie Lecocq.
    Frau in Menschenmenge, hält Taschentuch.
  • Bild 8 von 19. Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Bildquelle: Alessandro della Valle/Keystone via AP.
    Menschen bei einer Kerzenlicht-Mahnwache mit Blumen und Kerzen.
  • Bild 9 von 19. Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. Bildquelle: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE.
    Volle Kirche mit Menschen während einer Zeremonie.
  • Bild 10 von 19. Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Guy Parmelin.
  • Bild 11 von 19. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Polizisten in blauen Uniformen neben geparkten Autos auf einer Strasse.
  • Bild 12 von 19. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
    Polizeibeamte und Ermittler an einem abgesperrten Bereich im Freien.
  • Bild 13 von 19. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Menschen stehen zwischen Gebäuden.
  • Bild 14 von 19. Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. Bildquelle: REUTERS/Pierre Albouy.
    Luftfahrzeug mit Schweizer Flagge neben Krankenwagen auf Flugplatz.
  • Bild 15 von 19. Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
    Vier Personen sitzen bei einer Pressekonferenz an einem Tisch.
  • Bild 16 von 19. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Blick in einen dunklen Raum, ein Turnschuh, chaotisch zurückgelassene Stühle.
  • Bild 17 von 19. Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World.
    Nachtszene mit Einsatzfahrzeugen und Menschen auf einer Stadtstrasse.
  • Bild 18 von 19. Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Eine Flasche Champagner steht auf einem Holzgestell, im Hintergrund Wagen der Einsatzkräfte.
  • Bild 19 von 19. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852.
    Nachtaufnahme eines Gebäudebrands mit Menschen und Strassenlampe im Vordergrund.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Quellen: Keystone-SDA, SRF

SRF 4 News, 01.01.2026, 07:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)