- Im Walliser Ski-Ort Crans-Montana ist es während einer Silvesterparty in der Nacht auf Donnerstag in einer Bar zu einer Brandkatastrophe gekommen.
- Rund 40 Menschen sind dabei ums Leben gekommen – darunter viele Junge. Etwa 115 Personen wurden verletzt. Bis zu 100 von ihnen kämpfen um ihr Leben. Die Identifizierung der Opfer dauert an.
- Die Brandursache wird noch untersucht: Die Behörden sprechen von einem «Flashover».
- Bundespräsident Parmelin spricht von einer der «schlimmsten Katastrophen des Landes».
- Für Angehörige wurde eine Helpline eingerichtet: 0848 112 117.
Themen in diesem Liveticker
- Über ein Dutzend Brandopfer nach Frankreich und Polen verlegt
- Bis zu 100 Brandopfer in kritischem Zustand
- «Flashover» – die Erklärung des tödlichen Phänomens
- Waadtländer Regierung und IOC setzen Flaggen auf Halbmast
- Sports Awards wegen Brandkatastrophe verschoben
- Opferbilanz unverändert – Hinweise für Brandausbreitung bestätigt
- Walliser Regierung: Situation in Spitälern bleibt angespannt
- Angehörige wollen Gewissheit, müssen sich aber noch gedulden
- Mindestens sechs Verletzte aus Frankreich – acht vermisst
- Emmanuel Macron: Frankreich nimmt Verletzte auf
