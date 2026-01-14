Der Bundesrat will sich dafür einsetzen, dass die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana und ihre Angehörigen ausreichend Unterstützung erhalten.

Dazu will die Landesregierung dem Parlament nötigenfalls Finanzmittel beantragen.

Das Justizdepartement wird prüfen, wo beim bestehenden Hilfsangebot Lücken bestehen und in welcher Form der Bund Unterstützung leisten kann.

«In den Tagen und Wochen nach der verheerenden Brandkatastrophe von Crans-Montana benötigen die Betroffenen schnell und unkompliziert die notwendige Unterstützung», schreibt der Bundesrat in seiner Mitteilung. Diese Unterstützung werde gestützt auf das Opferhilfegesetz (OHG) im Rahmen der Soforthilfe von den kantonalen Opferhilfestellen geleistet.

Soforthilfe für Opfer und Angehörige

Die Betroffenen erhalten dort finanzielle Leistungen für sich und nahe Angehörige etwa bei Kosten für Hotellerie, Kosten aufgrund neuer Wohnungssituationen im In- und Ausland, Kosten aufgrund allfälliger nicht-gedeckter medizinischer Leistungen, Finanzierung von Selbstbehalten bei der Krankenversicherung und medizinischen Transportkosten.

Neben der unmittelbaren finanziellen Leistungen erhalten die Betroffenen auch individuelle Beratung. Das Bundesamt für Justiz (BJ) steht diesbezüglich mit den kantonalen Behörden in engem Kontakt.

Legende: Bei dem Brand in einer Bar sind in der Nacht auf Neujahr 40 Personen ums Leben gekommen und weit über hundert verletzt worden. Keystone/Cyril Zingaro

Während das OHG die unmittelbare Unterstützung abdeckt, ist laut dem Bundesrat unklar, ob das geltende Versicherungs- und Opferhilfesystem für eine Katastrophe dieses Ausmasses ausreichend ist. Bereits jetzt zeichne sich ab, dass insbesondere die Klärung der finanziellen Aspekte in zeitlicher und rechtlicher Hinsicht sehr aufwändig sein werde.

Niemand soll durch das Netz der bestehenden Hilfsangebote fallen.

Der Bundesrat hält in seinem Schreiben fest, dass die Opfer und ihre Angehörigen auf die Unterstützung des Bundes zählen könnten. «Niemand soll durch das Netz der bestehenden Hilfsangebote fallen.» Deshalb habe Bundesrat an seiner Sitzung entschieden, dass er zur Unterstützung der Opfer und deren Angehörigen bereit sei, dem Parlament nötigenfalls Finanzmittel zu beantragen.

Wallis hilft Familien von Brandopfern mit 10'000 Franken Box aufklappen Box zuklappen Die Familien der 40 Toten sowie 116 Verletzen der Brandkatastrophe von Crans-Montana erhalten vom Kanton Wallis jeweils einen Pauschalbetrag von 10’000 Franken. Dies hat die Kantonsregierung beschlossen. Ziel sei es, den Betroffenen mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand zu helfen, teilte der Staatsrat mit. Zudem richtet der Kanton ein spezielles Spendenkonto ein, auf das private und institutionelle Beiträge einbezahlt werden können. Diese Gelder sind ausdrücklich nicht zur Deckung der vom Kanton getragenen Kosten bestimmt. Die Verteilung der Spenden soll zu einem späteren Zeitpunkt geregelt werden. Eine Stiftung soll gegründet werden, welche die eingehenden Spenden verwalten und verteilen wird. Weiter verbietet das Wallis den Gebrauch von pyrotechnischen Gegenständen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen. Der verheerende Brand in der Bar «Le Constellation» in der Silvesternacht war vermutlich von Wunderkerzen auf Champagnerflaschen ausgelöst worden. Sie hatte

Wie und unter welchen Voraussetzungen die Finanzmittel des Bundes eingesetzt werden können, wird das EJPD in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) und dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) bis Ende Februar 2026 prüfen.

Schliessung von Lücken im Hilfsangebot

«Namentlich hängt das weitere Vorgehen von den Bedürfnissen der Betroffenen, dem Engagement der Versicherungen und den geplanten Massnahmen des Kantons Wallis ab», so der Bundesrat. Die Leistungen des Bundes wären entsprechend subsidiär.

Die Landesregierung will weiter analysieren, wo beim bestehenden Hilfsangebot Lücken bestehen und wie diese Lücken geschlossen werden können. Grundlage dazu soll insbesondere eine Analyse der Leistungen der Kranken- und Unfallversicherungen sowie der Opferhilfe sein.