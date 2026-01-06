Zum Glück funktionierte die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und dem europäischen Ausland.

Bei der Katastrophe in Crans-Montana starben mindestens 40 Personen und 116 weitere wurden verletzt. Die Zusammenarbeit zwischen den Spitälern war geprägt von einer grossen Solidarität. Diese kam und kommt aus dem Ausland, und auf diese Unterstützung ist die Schweiz angewiesen.

Bereits Stunden nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana erklärt Matthias Zürcher, Leiter des Schweizerischen Zentrums für Rettungs-, Notfall-, und Katastrophenmedizin, dass bei einem schweren Ereignis mit zahlreichen Brandverletzungen die eigenen Kapazitäten zu knapp seien. «Diese Plätze sind dermassen spezialisiert und auch teuer, dass es sinnvoll ist, da eine gute Kooperation und Koordination anzustreben.»

Die Schweiz ist im Ereignisfall nicht alleine.

Dorit Djelit, Mediensprecherin des Dachverbands der Spitäler, ergänzt am Montag, dass sich aufgrund der knappen Platzverhältnisse die Spitäler untereinander koordinieren und die Zusammenarbeit mit dem europäischen Ausland funktioniert. «Die Schweiz ist im Ereignisfall nicht alleine», so Djelit.

Im Fall von schweren Brandverletzungen gibt es in der Schweiz einen Alarmplan für eine Koordination – und das seit über zehn Jahren. An den Unispitälern Lausanne und Zürich gibt es je eine spezialisierte Abteilung. In Zürich leitet Matthias Hänggi die Abteilung Intensivstation für Brandverletzte und er präsidiert die Fachgesellschaft für Intensivmedizin.

Ressourcenintensive Medizin

«Was die Verbrennungsmedizin ausmacht, sind die ersten zwei, drei Wochen, die sehr intensiv sein können. Und danach gibt es eine Phase über Wochen, welche sehr ressourcenintensiv ist», so Hänggi. Darum brauche es viel Erfahrung und viel Übung, weshalb es wenig Sinn ergäbe, solche spezialisierte Plätze auf Vorrat zu halten. Es brauche deshalb eine Mindestfallzahl für das Team, um einen Schwerbrandverletzten adäquat zu behandeln.

Legende: Ein 18-jähriges Brandopfer wurde in ein Spital nach Berlin verlegt. KEYSTONE/DPA/Lutz Deckwerth

Dr. Tenzin Lamdark, Koordinator der Katastrophenmedizin des Bundes, bestätigt, dass die Bewältigung eines solches Grossereignisses wie Crans-Montana nur mit internationaler Zusammenarbeit möglich ist. «Die Prioritäten waren, das Spitalsystem zu entlasten, welches die Bewältigung gemacht hat, und dann die Patienten der bestmöglichen Versorgung in einem Verbrennungszentrum zuzuführen», erklärt Lamdark.

Bei Brandkatastrophen braucht es nicht mehr spezialisierte Plätze, in Spitälern – aber eine gute Koordination im In- und Ausland.

Lamdark ist dankbar für diese grosse Solidarität, denn die Schweiz ist nicht Teil des Katastrophenschutzes der EU. Dennoch sind die Schwerverletzten nach diesem Verfahren in ausländische Kliniken verlegt worden. «Bei Brandkatastrophen braucht es nicht mehr spezialisierte Plätze in Spitälern. Auf jeden Fall aber eine gute Koordination im In- und Ausland», führt er aus.

Bis Ende 2026 soll Lamdark einen nationalen Aktionsplan ausarbeiten, um die Beteiligten im Gesundheitswesen besser auf Ausnahmesituationen wie jene nach der Katastrophe von Crans Montana vorzubereiten.

Eine der grössten Lücken, die er im Rahmen der Arbeiten entdeckt habe, sei diese strategische Patientenverteilung. «Wir mussten das in intensiver Arbeit, in kurzer Zeit umsetzen und konnten dadurch die Bewältigung so gestalten, wie es jetzt gelaufen ist», so Lamdark.

Rascher als gedacht wurden die Überlegungen für einen Aktionsplan in den vergangenen Tagen aktuell. Die Katastrophe kam vor dem Plan.