- Der Gemeinderat von Crans-Montana informierte an einer Medienkonferenz: Das Unglückslokal wurde 2019 zuletzt kontrolliert.
- Die periodischen Sicherheitskontrollen in der Bar «Le Constellation» wurden laut dem Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud nicht richtig durchgeführt.
- Bundesrätin und Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider wird am Mittag das Spital Sitten besuchen. Um 12:30 Uhr gibt es einen Point de Presse dazu, den wir im Liveticker streamen.
- Der Staatsanwaltschaft Wallis liegt eine erste Strafanzeige gegen Amtsträger der Gemeinde Crans-Montana vor.
- Bei der Brandkatastrophe in der Silvesternacht in Crans-Montana sind 40 Menschen gestorben. Alle Todesopfer und alle 116 Verletzten sind inzwischen identifiziert.
- Am Freitag, 9. Januar, ist eine nationale Trauerfeier geplant.
Themen in diesem Newsticker
- EDA versendet Einladungen an 35 Länder für Gedenkzeremonie
- Gedenkfeier für Opfer von Crans-Montana findet in Martigny statt
- Walliser Staatsrat fordert die Gemeinden auf, besser hinzuschauen
- Haben Sie Schuldgefühle, Herr Gemeindepräsident?
- Kannten die Inspektoren die Barbetreiber?
- Wie breit ist die Treppe?
- Warum wurden die Kontrollen nicht durchgeführt?
- Féraud: «Man verlässt kein sinkendes Schiff»
- Wurde das Sicherheitspersonal bei der Gemeindefusion reduziert?
- Warum fand eine Lärmschutzuntersuchung statt?
Ein Meer aus Kerzen – Crans-Montana am Abend des 4.1.2026.
Feuerwehrleute und Hunderte Menschen trauern an der Gedenkstätte vor dem Unglücksort.
Trauermarsch in Crans-Montana am Sonntag.
Gedenkmesse für die Opfer der Brandkatastrophe: Feuerwehrleute stehen während der Messe vor der Chapelle Saint-Christophe de Crans zu Ehren der Opfer.
Bischof Jean-Marie Lovey begrüsst Nicolas Feraud, Präsident von Crans-Montana, vor dem Start des Gedenkgottesdiensts.
Ein Kind kniet vor einer Gedenkstätte mit Blumen vor dem Unglücksort.
Bundesrat Beat Jans hat am Samstagnachmittag den Unglücksort besucht und Blumen niedergelegt.
Nach der Brandkatastrophe ist die Trauer in Crans-Montana gross.
Blumenmeer für die Opfer.
Menschen zollen den Opfern Respekt.
Kerzen für die Opfer.
Zahlreiche Menschen legten in Crans-Montana Blumen nieder.
Die Trauer ist gross.
Währenddessen gehen die Ermittlungsarbeiten weiter.
Der italienische Aussenminister Antonio Tajani (2. von links) hat Crans-Montana besucht. Links der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard.
Gemeinsam mit dem Walliser Staatsratspräsidenten legte der italienische Aussenminister unweit des Unglücksortes einen Blumenstrauss nieder.
Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe...
... in der Gemeinde spürbar.
Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach.
Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross.
Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel.
Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde.
Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen.
Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen.
Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt.
Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage.
Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus.
Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln.
Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock.
Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein.
Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen».
Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation».
Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter.
Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama.
Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert.
Quellen: SRF, Keystone-SDA, Reuters, ANSA, AFP