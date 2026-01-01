- Bei der verheerenden Brandkatastrophe in einer Bar in der Walliser Tourismusdestination Crans-Montana sind in der Neujahrsnacht rund 40 Menschen gestorben. 113 von 119 Verletzten konnten identifiziert werden.
- Bislang konnten 24 Verstorbene identifiziert werden.
- Gegen die Betreiber der Bar «Le Constellation» wurde eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Gemeinderat von Crans-Montana hat entschieden, im Verfahren als Zivilpartei aufzutreten.
- Für Angehörige wurde eine Telefon-Helpline eingerichtet: 0848 112 117.
- Gedenkmesse beendet
- Hunderte Menschen nehmen an Messe teil
- Gedenkmesse in Crans-Montana beginnt
- 16 weitere Todesopfer identifiziert
- Gedenkgottesdienst in Crans-Montana
- Bund plant zusammen mit den Kirchen einen nationalen Trauertag
- Spitäler verschieben wegen Brandopfern Operationen
- Hunderte bei Gedenkfeier in Lutry VD
- Gemeinde Crans-Montana reicht Zivilklage ein
- Fragen zu Brandschutz-Massnahmen und Fluchtwegen
Bild 1 von 32. Gedenkmesse für die Opfer der Brandkatastrophe: Feuerwehrleute stehen während der Messe vor der Chapelle Saint-Christophe de Crans zu Ehren der Opfer. Bildquelle: REUTERS/Lisa Leutner.
Bild 2 von 32. Bischof Jean-Marie Lovey begrüsst Nicolas Feraud, Präsident von Crans-Montana, vor dem Start des Gedenkgottesdiensts. Bildquelle: Jean-Christophe Bott/Pool via REUTERS.
Bild 3 von 32. Ein Kind kniet vor einer Gedenkstätte mit Blumen vor dem Unglücksort. Bildquelle: REUTERS/Umit Bektas.
Bild 4 von 32. Bundesrat Beat Jans hat am Samstagnachmittag den Unglücksort besucht und Blumen niedergelegt. Bildquelle: AP Photo/Baz Ratner.
Bild 5 von 32. Nach der Brandkatastrophe ist die Trauer in Crans-Montana gross. Bildquelle: REUTERS/Lisa Leutner .
Bild 6 von 32. Blumenmeer für die Opfer. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
Bild 7 von 32. Menschen zollen den Opfern Respekt. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
Bild 8 von 32. Kerzen für die Opfer. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni.
Bild 9 von 32. Zahlreiche Menschen legten in Crans-Montana Blumen nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
Bild 10 von 32. Die Trauer ist gross. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni.
Bild 11 von 32. Währenddessen gehen die Ermittlungsarbeiten weiter. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Baz Ratner.
Bild 12 von 32. Der italienische Aussenminister Antonio Tajani (2. von links) hat Crans-Montana besucht. Links der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard. Bildquelle: Keystone/EPA/GIUSEPPE LAMI.
Bild 13 von 32. Gemeinsam mit dem Walliser Staatsratspräsidenten legte der italienische Aussenminister unweit des Unglücksortes einen Blumenstrauss nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
Bild 14 von 32. Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe... Bildquelle: SRF.
Bild 15 von 32. ... in der Gemeinde spürbar. Bildquelle: SRF.
Bild 16 von 32. Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. Bildquelle: SRF.
Bild 17 von 32. Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. Bildquelle: SRF.
Bild 18 von 32. Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. Bildquelle: KEYSTONE/Anthony Anex.
Bild 19 von 32. Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
Bild 20 von 32. Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. Bildquelle: REUTERS/Stephanie Lecocq.
Bild 21 von 32. Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Bildquelle: Alessandro della Valle/Keystone via AP.
Bild 22 von 32. Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. Bildquelle: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE.
Bild 23 von 32. Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
Bild 24 von 32. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
Bild 25 von 32. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
Bild 26 von 32. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
Bild 27 von 32. Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. Bildquelle: REUTERS/Pierre Albouy.
Bild 28 von 32. Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
Bild 29 von 32. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
Bild 30 von 32. Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World.
Bild 31 von 32. Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
Bild 32 von 32. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852.
Quellen: SRF, Keystone-SDA, Reuters