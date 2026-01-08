 Zum Inhalt springen

Katastrophe in Crans-Montana Lausanner Labor züchtet Haut für Brandverletzte

  • Speziallabor läuft auf Hochtouren
  • Altbundesrätin Calmy-Rey fordert Aufklärung
  • RTS: Barbetreiber bestätigt, dass Servicetür verschlossen war
  • Brandopfer wird Triathlet: «Schlüssel zu einem erfüllten Leben»
  • Livigno verbietet Pyrotechnik in Lokalen
  • FC Lutry trauert um sieben junge Fussballer
  • Schweigeminute an Ski-Weltcup in Adelboden
  • «Die französischen Medien fordern die Klärung der Schuldfrage»
  • «Das Ansehen der Schweiz in Italien hat gelitten»
  • Trauerbegleiterin: «Trauer geht nie vorbei»
Quellen: SRF, Keystone-SDA, Reuters, ANSA, AFP

Tagesschau, 10.1.2026, 19:30 Uhr

