Während die SP ihre Haltung zum Thema geändert hat und nun von einem «pragmatischen Kompromissvorschlag» spricht, befürchtet die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) eine «Aushöhlung des Kriegsmaterialgesetzes». Aus ihrer Sicht lässt das Neutralitätsrecht die Aufhebung der Nichtwiederausfuhr-Erklärung für einzelne Länder nicht zu.

Würde die Schweiz Deutschland erlauben, Waffen an die Ukraine weiterzugeben, müsste sie dasselbe tun, wenn der Iran ein Gesuch stelle, um deutsche Rheinmetall-Kanonen an Russland weiterzugeben, so die Argumentation der GSoA. In diesem Fall würde der Bundesrat vor einem Dilemma stehen.