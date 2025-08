Bewegung an absturzgefährdeten Felshängen in der Schweiz

Regenfälle haben in Brienz/Brinzauls GR zu Gesteinsabbrüchen geführt.

zu Gesteinsabbrüchen geführt. Am Spitzen Stein oberhalb von Kandersteg BE ist die Bewegungen in den Schuttrutschungen zurückgegangen. Sperrungen in der Region bleiben aber bestehen.

ist die Bewegungen in den Schuttrutschungen zurückgegangen. Sperrungen in der Region bleiben aber bestehen. Ein Steinschlag auf die Autobahn A3 bei Filzbach GL hat mehrere Autos beschädigt.

Nach den Niederschlägen vom vergangenen Wochenende hat sich oberhalb von Brienz/Brinzauls GR mehr Gestein gelöst als zunächst angenommen. Rund 25'000 Kubikmeter Gestein aus der Front bei Caltgeras ist dabei auf die Schutthalde gestürzt.

Das geht aus dem jüngsten Lagebericht hervor, den die Gemeinde Albula/Alvra veröffentlicht hat. Zunächst war der Absturz von etwa 10'000 Kubikmetern Gestein geschätzt worden. Nach Drohnenflügen konnten die Angaben präzisiert werden, wie Christian Gartmann vom Gemeindeführungsstab der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Alle übrigen Hangbereiche bei Brienz/Brinzauls hätten sich in den vergangenen Tagen beschleunigt, gingen aber inzwischen leicht zurück. Im Bereich des Dorfes bleibe die Hangbewegung rückläufig und liege aktuell bei etwa 0.6 Metern pro Jahr.

Absehbare Niederschläge werden aber laut Fachleuten erneut zu Beschleunigungen und möglicherweise weiteren Felsstürzen auf die Schutthalde führen. In der Gemeinde gilt darum die Gefährdungslage weiterhin als angespannt.

Anfang Woche hatten Experten die Vorbereitung der nächsten Phase «blau» empfohlen haben. Seit Montag sind alle umliegenden Verkehrswege gesperrt. Das Dorf ist seit November evakuiert.

Felsbewegungen oberhalb Kandersteg gebremst

In Kandersteg BE sind am Spitzen Stein oberhalb des Dorfes dank der trockenen Witterung die Bewegungen in den Schuttrutschungen weiter zurückgegangen. Das teilte die Gemeinde Kandersteg mit. In den Frontbereichen der Rutschungen lägen die Bewegungen bei vier Zentimetern pro Tag.

Legende: Der «Spitze Stei» thront hoch über Kandersteg (L) und dem Oeschinensee (R) und droht, ins Tal abzustürzen. (Luftbild «Dok» vom September 2024) DOK «Bröckelnde Berge»

Im Oeschibach gab es auch keine Murgänge. Bei neuen Niederschlägen könnten aber weitere Schuttpakete abbrechen, warnte die Gemeinde Kandersteg. Dies könnte zu einem Abfluss von viel Geschiebe und einem Murschub im Oeschibach führen.

Die Sperrung des Oeschiwalds über das 1.-August-Wochenende bestehen. Der Zugang zur Doldenhornhütte via Bärentritt ist darum gesperrt. Hingegen ist der Wanderweg Grüenewald zum Oeschinensee normal geöffnet. Das bewohnte Gebiet in Kandersteg sei derzeit nicht gefährdet, teilt die Gemeinde mit.

Steinschlag auf die Autobahn bei Filzbach GL

Ein Steinschlag hat am Freitagmorgen auf der Autobahn A3 bei Filzbach GL Schäden an vier Autos verursacht. Der betroffene Autobahnabschnitt musste gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 8 Uhr löste sich im Bereich zwischen Weisswand- und Ofeneggtunnel ein grösserer Steinbrocken vom südlichen Hang, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. Teile des zerborstenen Felsbrockens trafen vier Autos, die auf der Autobahn A3 unterwegs waren. An zwei Fahrzeugen entstand dabei Totalschaden, an den Strasseneinrichtungen ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Auf der A3 Richtung Zürich kam es zwischen Murg und Weesen wegen der Sperrung und Umleitung auf die Gegenfahrbahn zu einem Stau mit Wartezeiten von einer Stunde. Die Fahrbahn konnte nach 14 Uhr wieder freigegeben werden, wie Viasuisse meldet. Die Abbruchstelle wird von Sicherheitsspezialisten des Bundesamtes für Strassen (Astra) untersucht.