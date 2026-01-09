Organisationen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger. So vielfältig hat die Schweiz der Opfer von Crans-Montana gedacht.

Die Menschen gedenken der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana. Um 14 Uhr wurde in Martigny die Trauerfeier offiziell eröffnet. Gleichzeitig erklangen in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken und die Menschen schwiegen für eine Minute.

Auch im Netz war die Anteilnahme gross. Bei Beginn der Trauerfeier wurden etliche Bilder geteilt. Bilder von Opfern, Videos der Feier, Aufnahmen der ertönenden Kirchenglocken. Sowohl Privatpersonen, als auch öffentliche Institutionen kondolierten und zeigten ihre Anteilnahme.

Viele Sportvereine veröffentlichten Posts, um ihre Solidarität mit den Opfern und Angehörigen zu zeigen. Beim Brand sind mehrere Sportler und Sportlerinnen gestorben.

Der EHC Basel gedenkt der Opfer und drückt gleichzeitig seinen Dank an alle Helferinnen und Helfer aus.

Die Universität Luzern schweigt eine Minute und bezeugt Solidarität mit der schwarzen Schleife.

Beim Schweizerischen Roten Kreuz stehen die Fahnen auf Halbmast, wie auch in vielen Gemeinden der Schweiz.

Der FC Zürich unterbrach um 14 Uhr das Nachmittagstraining in Gedenken an die Verstorbenen. Auch der FC Servette gedenkt in einem Post der Opfer.

Diverse Botschaften in der Schweiz betonten in den sozialen Netzwerken ebenfalls ihr Beileid, darunter die indische und die spanische Botschaft.

In der «Schweiz» des Europaparks wird ebenfalls eine Schweigeminute abgehalten. Der Geschäftsführer des Unterhaltungsparks veröffentlichte Fotos davon auf der Plattform X.

Der Kanton Aargau hat an seinem Regierungsgebäude als Zeichen der Solidarität eine Walliserflagge wehen lassen.