SRF News: Waren Ihnen die potenziell negativen Auswirkungen der Initiative für den Nachbarkanton Baselland bewusst?

Melanie Nussbaumer: Nein. Und das haben wir auch nicht so gewollt. Ziel der Initiative war, die Familien in Basel-Stadt zu unterstützen. Nichtsdestotrotz ist es in Ordnung, wenn nun auch neue Familien davon profitieren. Das ist kein Problem. Schade ist, dass nun Kitas in Baselland schliessen müssen – weil dort offenbar zu wenig gemacht wurde für die Kitas.

Führen die Subventionen nicht auch zu einem Konkurrenzkampf mit dem Nachbarkanton?

Das kann gut sein. Doch das ist nicht nur schlecht. Denn in Sachen Kitas muss in der Schweiz grundsätzlich vorwärtsgemacht werden. Es müssen überall bessere Bedingungen geschaffen werden, für die Kitas und für die Familien.

Wäre eine Zusammenarbeit mit dem Kanton Baselland nicht zielführender?

Grundsätzlich ist Zusammenarbeit immer eine gute Sache. Doch im Kita-Bereich ist das schwierig, weil hier die Gemeinden und Kantone in der Verantwortung sind. Baselland hätte schon längst ebenfalls vorwärtsmachen können, schliesslich liegt dort eine Initiative auf dem Tisch. Es wäre durchaus auch in unserem Sinne, wenn in der Sache dort etwas ginge.