Im Jahr 2000 hat Baeriswyl (geb. 1968 in Bern) ihre diplomatische Laufbahn im Aussendepartement begonnen. Diese führte sie an die Vertretungen der Schweiz in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi, der EU in Brüssel und der Vereinten Nationen in New York. 2013 wechselte die Historikerin in der Direktion für Völkerrecht des EDA in Bern. 2016 wurde sie unter dem damaligen Aussenminister Didier Burkhalter Staatssekretärin im EDA. Im August kündigte sie an, dass sie diesen Posten aufgibt und ab Frühjahr 2020 die Ständige Mission der Schweiz bei der UNO in New York leiten wird.