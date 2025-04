Die Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, die an der PH Bern bei der Forschung an der KI im Unterricht mitmachen, können sich nicht so recht mit der virtuellen Lehrperson anfreunden. Die KI sei kein Mensch. Bezugspersonen seien wichtig und genau das sei die künstliche Intelligenz nicht, sagen sie.

Auch sei das Vertrauen in den Menschen grösser als in die KI. Zwar wisse diese vielleicht mehr, aber der echten Lehrperson würden sie viel eher glauben. Aber die Schülerinnen und Schüler sehen auch Vorteile. Beispielsweise sei der KI-Hilfslehrer immer verfügbar.