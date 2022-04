Legende: Anthony Patt ist Professor für Klimapolitik an der ETH Zürich. SRF

Anthony Patt ist Professor für Klimapolitik an der ETH Zürich und einer der Hauptautoren des Weltklimarat-Berichts. Er beantwortet die Fragen von SRF News.



SRF News: Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem dritten Teil des Weltklimaberichts?



Anthony Patt: Leider sind die Emissionen immer noch gestiegen. Aber – die Wachstumsrate hat sich in 10 Jahren von 2.3 auf 1.3 Prozent pro Jahr verringert.



Ist das eine gute Nachricht?

Das ist eine gute Nachricht, aber überhaupt nicht gut genug. Um auf dem Kurs von maximal 1.5 Grad Erwärmung zu bleiben, müssten die Emissionen jährlich um vier Prozent sinken, statt weiter zu steigen.



Mit welcher Klimapolitik könnten diese Ziele noch erreicht werden?

Die Investitionen in erneuerbare Energiesysteme müssten pro Jahr verdoppelt oder verdreifacht werden, etwa Investitionen in Elektroautos. Wir brauchen also eine Politik, die diese Investitionen fördert und langfristig Investitionen in fossile Energien verbietet.

Unser Bericht zeigt, dass maximal 1.5 Grad Erwärmung tatsächlich noch möglich ist. Es gibt jetzt die technischen Möglichkeiten, die nötigen Einsparungen zu machen. Und in den meisten Sektoren ist es zudem auch wirtschaftlich, das zu tun.

In der Schweiz haben wir gesehen, dass die Bevölkerung keine Lenkungsabgaben will. Gibts es Massnahmen, die nützen und welche die Bevölkerung auch mittragen würde?

Es ist eigentlich überall so, dass die Bevölkerung Lenkungsabgaben nicht mag. Es braucht deshalb Fördermassnahmen für Investitionen und Verbote gegen veraltete Technologien.



Das Gespräch hat Urs Gilgen geführt.